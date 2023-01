Stoned Cold Country – Tribute Album to The Rolling Stones

Anlässlich des 60. Jubiläums der Rolling Stones haben sich einige der größten Country Stars für Stoned Cold Country zusammengefunden! Herausgekommen ist ein Tribute-Album, das bis zum Rand mit neu interpretierten Versionen des Katalogs der legendären Rock-Band gefüllt ist und im März 2023 erscheinen wird!

Produziert von Robert Deaton bringen die teilnehmenden Künstlern – Jimmie Allen, Brooks & Dunn, Brothers Osborne, Eric Church, Steve Earle, Elle King, Marcus King, Little Big Town, Ashley McBryde, Maren Morris, Elvie Shane, Koe, The War und Wetzel Lainey Wilson & Zac Brown Band – alle ihren eigenen Stil ein und schaffen so eine kraftvolle Hommage an eine der langlebigsten, wegweisendsten und einflussreichsten Bands der Welt.

No.1 Hitmaker Elvie Shane steuert zum Rolling Stones-Tribute-Projekt Stoned Cold Country eine mitreißende Version von “Sympathy For The Devil” bei. Shane liefert eine mitreißende Darbietung, in der er sein enormes Talent unter Beweis stellt, seinen unverwechselbaren Gesangston mit jedem Genre zu verbinden.

Zuvor ist bereits “It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)” von Brothers Osborne & The War And Treaty erschienen. Der Song verbindet Rock ‘N’ Roll-Gitarrenparts der alten Schule mit kraftvollem Gesang und ist eine Country-Version des Hits der Rolling Stones, der ursprünglich im Juli 1974 als Leadsingle ihres Albums “It’s Only Rock ‘N’ Roll” vom Oktober 1974 veröffentlicht wurde. Brothers Osborne & The War And Treaty haben den Song bei den 56. CMA Awards live auf der Bühne präsentiert.

“Wir könnten uns nicht mehr geehrt fühlen, an einer so einzigartigen Hommage an einen der einflussreichsten Wegbereiter der Musik, aber auch an eine unserer Lieblingsbands aller Zeiten teilzunehmen”, so die Brothers Osborne. “Und um das Ganze abzurunden, dürfen wir das Ergebnis mit zwei unserer Lieblingsmenschen und Landsleuten aus Maryland The War And Treaty, genießen. Wir bewundern sie beide.”

“Es ist eine große Ehre, Teil einer Hommage an eine unserer Lieblingsbands aller Zeiten zu sein, und diesen Moment mit den Brothers Osborne zu teilen, macht ihn noch viel spezieller”, sagte Michael Trotter Jr. von The War And Treaty.

“Dieses Album ist das Dankeschön der Country Music an die Rolling Stones für 60 Jahre Inspiration und die Bereitstellung des Soundtracks für unser Leben. Während der Aufnahmen wurde ich daran erinnert, dass dies ein Schaufenster und Scheinwerfer auf das Beste ist, was wir als Genre zu bieten haben”, sagt Deaton über das Projekt. “Von unseren Künstlern bis hin zu allen Musikern, die auf der Platte mitgewirkt haben, behaupten wir kühn, dass Country Music unübertroffen ist, wenn es um Künstler mit Integrität und Kreativität geht.”

Stoned Cold Country Tracklist

1. “(I Can’t Get No) Satisfaction” – Ashley McBryde

2. “Honky Tonk Women” – Brooks & Dunn

3. “Dead Flowers” – Maren Morris

4. “It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)” – Brothers Osborne & The War And Treaty

5. “Miss You” – Jimmie Allen

6. “Tumbling Dice” – Elle King

7. “Can’t You Hear Me Knocking” – Marcus King

8. “Wild Horses” – Little Big Town

9. “Paint It Black” – Zac Brown Band

10. “You Can’t Always Get What You Want” – Lainey Wilson

11. “Sympathy for the Devil” – Elvie Shane

12. “Angie” – Steve Earle

13. “Gimme Shelter” – Eric Church

14. “Shine A Light” – Koe Wetzel