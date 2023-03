„Romeo & Julia – Liebe ist alles“ feierte eine atemberaubende Uraufführung

Was für eine Show! Drei Stunden lang großes Entertainment, pure Emotionen und Gänsehautmomente: Liebe, Sex, Tod. Das Stage Theater des Westens öffnete seine Türen für das mit Hochspannung erwartete Musical „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ und erlebte eine berauschende Premiere mit Standing Ovations eines euphorischen Publikums.

Die Geschichte von William Shakespeare und dessen deutsche Übersetzung von August Wilhelm Schlegel, wird durch über zwei Dutzend packende Pop-Songs des Songschreiberteams bestehend aus Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Joshua Lange, und die einzigartige wie mitreißende choreographische und gesangliche Performance der fantastischen Darsteller*innen zum Leben erweckt.

Auch Premierengast Katja Ebstein, Sängerin, war begeistert: „Ich finde das neu und modern. Ganz anders als die üblichen Musicals, man arbeitet mit Bildern. Sehr schöne Melodien“.

Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin findet es „… einfach überwältigend schön! Ich muss wirklich sagen, es ist so tief berührend. Wirklich mitreißend!“

Und auch Bärbel Bas, Präsidentin des Deutschen Bundestages, ist sichtlich beeindruckt: „Ich wusste nicht, was mich erwartet. Die Geschichte kennt man ja, aber die Musik ist so toll! Es geht so ins Herz und ich wippe auf dem Stuhl mit. Das ist faszinierend! Wirklich mega!“

Conchita Wurst schließt sich an: „Überwältigend schön. Die Musikalität – grandios. Delicious.“

Das Musical wurde von einem talentierten Kreativteam entwickelt und ist ein einzigartiges Meisterwerk, das die Herzen des begeisterten Publikums berührte. Die faszinierenden Kostüme und das aufwendige Bühnenbild entführen die Zuschauer*innen in die hitzige Welt Veronas und lassen die Zeit der Renaissance wieder lebendig werden.