SCHWESTER: Die Zukunft ist ungewiss

Eines ist gewiss: Die Zukunft ist ungewiss. Dennoch liegt die Entscheidung darüber, ob wir sie aktiv gestalten wollen Tag für Tag in unserer Hand. Die 3. Single von SCHWESTER heißt „Die Zukunft“ und appelliert mit ihren Refrainzeilen „Bist du dabei, ich bin dabei!“ an die Selbstwirksamkeit jede*r einzelnen, beschwört die Kraft des Gemeinsamen, ohne dabei die reellen Fragen und Sorgen des Lebens und unserer Zeit klein zu reden.

Nach der kraftvoll-wütenden ersten Single „Unser Haus“ und dem psychedelisch-sommerhitzigen “Wo die Liebe hinfällt“ folgt nun eine beschwingt-lässige Chillout-Polka, die mal forsch und augenzwinkernd, mal ernsthaft und ratlos zum Realitätscheck einlädt: „Steht der Apfelbaum noch in zehn Jahren? Hast du dich bei deiner Partnerwahl vertan?‟ Der Song reisst uns Fragen über Fragen schaufelnd mit in einen Sog, der nach vorne weist, die Antworten aber überlässt er uns. “Wir erschaffen uns täglich die Welt, denn es liegt nur an uns, wie sie uns gefällt”. Die Zukunft mag verunsichern, aber es zieht schon im Bauch, wenn lustvolle Mariachi-Trompeten die Hoffnung beflügeln.

Die Hamburger Musikerinnen Meike Schrader und Agata Paulina Clasen werden mit ihrer Band SCHWESTER am 25. November 2022 ihre vierte Video-Single “Wenn morgen nie kommt” und zeitgleich ihr Debütalbum „Der Himmel fällt‟ veröffentlichen: Deutschsprachiger Indiefolkpop, aufgenommen gemeinsam mit Produzent Gregor Hennig als künstlerischem Komplizen im Studio Nord in Bremen. Einnehmend und mit Ellenbogen, harmonisch und dringlich, detailreich und soundverliebt. Zwei Künstlerinnen auf Augenhöhe. Klar feministisch und bereit, sich so offen wie möglich zu zeigen. Meike Schrader spielt Piano und Keyboards, Agata Paulina Clasen die Gitarre. Beide singen sie mit großer Wahrhaftigkeit.

SCHWESTER erkundet all das Liebevolle und Schroffe, Poetische und Politische, Ungesagte und Omnipräsente, das unser Leben ausmacht. „Paulina bringt wahnsinnig viel Bewegung in den künstlerischen Prozess‟, sagt Meike Schrader. „Und Meike wiederum schafft einen Rahmen, sie sortiert das Konfetti‟, erzählt Agata Paulina Clasen. Gemeinsam getrieben sind sie von einer immensen Neugierde. Zwei Frauen, zwei Biografien, zwei Temperamente. Eine Dynamik, die weit mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. Als entwickele sich da ein ganz eigener Charakter. Eine Kraft. Eine Begleiterin. Eine Schwester.