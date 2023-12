Senta mit Hymne an die Freundschaft: „Du Bist Was Besseres“

Mit ihrem Album „Egal wie weit“ hat Senta 2023 gezeigt, dass sie eine vielfältige Musikerin ist, die mit ihren ehrlichen und gefühlvollen Songs Deutschland begeistert. Nach einer ausverkauften Tour, einem Showcase auf dem Reeperbahn Festival, zwei erfolgreichen Podcasts „SENTAHOOD – über Wendepunkte im Leben“ und „Here to get heard“, in dem es um Chancengleichheit und Sichtbarkeit von Künstler*innen und Macher*innen aus der Musikindustrie geht, ist Senta nun bereit für den nächsten Schritt: ihre EP „Echo“, welche im Frühjahr 2024 erscheinen wird.

Mit ihrem Song „Hallo Angst“ (aktuell 145.000 Plays bei Spotify) hat Senta im Oktober 2023 ihr neues musikalisches Kapitel begonnen, selbst produziert und gezeigt, wie ihre Weiterentwicklung klingt.

Jetzt veröffentlicht sie ein Vidoe zu ihre zweite EP-Singleauskopplung „Du bist was Besseres“ und erweitert damit ganz klar ihre Bandbreite. Synthetische Sounds und tiefgründige Texte, treffen auf tanzbaren Pop – der Song ist eine Hymne an die Freundschaft und ein Aufruf zur Selbstakzeptanz. Es ist eine Einladung zum Freitanzen und damit auch Erwartungen anderer loszulassen. Sentas künstlerischer Ansatz zeugt von einer tiefen Verbundenheit zur Musik und einem Streben nach Authentizität.