Angenommen, man an hätte alle Möglichkeiten der Welt. Angenommen, niemand würde zuhören oder zusehen. Angenommen, man hätten keine Angst. Was wäre dann? Was würde man tun? Würde man weitermachen wie bisher – oder sich endlich trauen, der Mensch zu werden, der man schon immer sein wollte?

Fragen, die man sich viel zu selten selbst stellt und für die einem in unseren schnelllebigen Zeiten oft die Ruhe fehlt. Nicht so SOPHIA. Mit ihrer neuen Single „Wenn du die Augen schließt“ veröffentlicht die Sängerin ein berührendes Lied, das Mut macht und zum Nachdenken anregt. Denn was hindert einen eigentlich? Ein ergreifendes Plädoyer dafür, alle Ängste, Sorgen und Zweifel hinter sich zu lassen und zu sich selbst zu stehen.

Eine Botschaft, die auch im dazugehörigen Clip aufgegriffen wird. Vor Weihnachten erkundigte SOPHIA sich bei ihren Instagram Follower:innen nach deren größten Wünschen. Diese erfüllte die Sängerin auch direkt. Von Hausbesuchen, einen Ausflug in den Europapark, Skydiving m Windtunnel oder einen Helikopterflug, den ihre Fans schon immer machen wollten.

Mit „Wenn du die Augen schließt“ beweist SOPHIA einmal mehr ihr großes Talent. Eigentlich Goldschmiedin, hat die 26-jährige Newcomerin gleich mit ihrer ersten Single einen großen Hit gelandet. „Niemals allein“ sammelte nach einem Riesenhype schon vor Release bis heute plattformübergreifend mehr als 7 Millionen Streams.