THE KELLY FAMILY veröffentlicht Weihnachts-EP

Sie sind ein Musik-Phänomen, eine Bank in den Charts und ein wunderbares Beispiel dafür, was Familie neben reiner Blutsverwandtschaft alles sein kann: Inspiration, Motor, Mission, Berufung, Leidenschaft und eingeschworene Gemeinschaft. 2017 meldete sich The Kelly Family nach über zehn Jahren mit dem “Comeback des Jahres” zurück: Sie veröffentlichten zwei No.1-Alben („We Got Love“ und 2019 „25 Years Later“) und wurden auf ausverkauften Tourneen und Open Air-Shows in Europa euphorisch gefeiert. Erstmals seit dem Tour-Finale im Februar 2020 in München mit 10.000 Zuschauern, kommt die Family wieder zusammen, um die Fans mit “One More Happy Christmas” zu überraschen – einer Weihnachts-EP, die nicht nur zwei brandneue Songs im Gepäck hat, sondern auch große Pläne für 2022 ankündigt.

Titeltrack des neuen Releases ist eine Neu-Auflage des Kelly-Klassikers von 1994 “One More Happy Christmas”. Komplett neu aufgenommen, arrangiert und hochmodern für das Jahr 2021 produziert, repräsentiert der Track eindrucksvoll die Stärken der Band: Unvergessliche Melodie, große Chöre, mitreißende Lebensfreude und zeitloser Sound – ein Song, der mit unbestreitbarem Hit-Potenzial ausgestattet ist und parallel zum EP-Vorverkaufsstart am 16.11. erscheint. Neben einer energiegeladenen Version des X-Mas-Dauerbrenners „Feliz Navidad“, die virtuos Gänsehaut-Vocals mit temperamentvollen spanischen Gitarren und vertrauten weihnachtlichen Klängen fusioniert, liefern Kathy, Patricia, Jimmy, John, Joey und Paul mit „Christmas In Our Hearts“ und „It’s Christmas Day“ aber auch zwei vollkommen neue Kompositionen ab. Nach mittlerweile über 40 Jahren im Geschäft ist „Christmas In Our Hearts“ der beste Beweis dafür, dass The Kelly Family keinen Millimeter Überzeugungskraft eingebüßt hat – es gibt Wenige, die Zeilen wie: „We follow the road and we follow it home, we carry eachother, wherever we go. And through all the years we are still standing here following the light of the stars“ so mitreißend und unverkrampft transportieren können wie sie. „It’s Christmas Day” rundet die vier Tracks schließlich mit etwas besinnlicherer Stimmung, jeder Menge Strahlkraft und hymnischem, zum Himmel steigendem Chorus perfekt ab.

Aber “One More Happy Christmas” steht nicht nur für sich, denn im Herbst 2022 ist ein komplettes Weihnachtsalbum geplant, flankiert von einer ausgedehnten Arenatour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Somit wird The Kelly Family im kommenden Jahr also endlich wieder live zu erleben sein. Um das vorweihnachtliche Familiengefühl perfekt zu machen, werden Joeys Kinder als Special Guests bei einigen Shows mit auftreten. Tickets sollte man sich definitiv jetzt sichern. Der Vorverkauf der gerade bestätigten Dates der „Die Weihnachtsparty des Jahres! The Kelly Family, die Mega-Christmas-Show!“ startet offiziell am 18. November um 12:00 Uhr, nach dem exklusiven Ticket-Pre-Sale für die Vorbesteller der neuen EP. Darüber hinaus arbeiten die Kellys an einer Doku-Reihe, die intime Einblicke in das Leben dieser außergewöhnlichen Familie gewährt. Gemeinsam mit Angelo und der seit den 1980er Jahren in den USA lebenden Schwester Caroline gehen die Geschwister auf einen emotionalen Trip zu einigen der wichtigsten Stationen ihrer Karriere: dem legendären Doppeldeckerbus, dem sagenumwobenen Hausboot und dem Segelboot der Familie, die für die Zeitreise eigens wieder instandgesetzt werden. Die Folgen, die bis dato unveröffentlichtes Material enthalten, werden 2022 auf RTLZWEI zu sehen sein.

Es geht also wieder los und der Kelly-Mythos ist lebendiger denn je – und das ist ein Glücksfall, denn was wünscht man sich zum Weihnachtsfest in diesen Zeiten mehr, als unbeschwert mit seinen Lieben zu feiern und zusammen einfach “One More Happy Christmas” zu genießen?