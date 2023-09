Mit einem spektakulären Event hat die britische Blues-Rock-Band The Rolling Stones gestern ihr erstes neues Studioalbum seit 18 Jahren angekündigt: „Hackney Diamonds“ wird es heißen und am 20. Oktober 2023 erscheinen, wie Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood im altehrwürdigen Hackney Empire in London vor knapp 200 geladenen Gästen aus aller Welt verkündeten.

Auch die erste Single von „Hackney Diamonds“ premierte die Band inklusive Video: „Angry“ heißt der wütende Rock’n’Roll-Song, der ganz in Stones-Manier mit einem einprägsamen Gitarrenriff à la „Jumpin‘ Jack Flash“ oder „Start Me Up“ eröffnet. Die Hauptrolle im Video spielt die Emmy-Nominierte Sydney Sweeney (The White Lotus, Euphoria, The Handmaid’s Tale), Regie führte Francois Rousselet, der auch schon für den Clip zu „Ride ‚Em On Down“ vom 2016er Stones-Album „Blue & Lonesome“ zuständig war.

Schaut Euch das Video zu „Angry“ hier an:

Gäste aus der ganzen Welt waren zu diesem ganz besonderen Spektakel in London angereist, das von US-Entertainer Jimmy Fallon moderiert wurde und parallel weltweit im Livestream auf YouTube zu sehen war. Seit Wochen waren die Spekulationen um ein neues Album der Rolling Stones angeheizt worden, angefangen mit einer kryptischen Anzeige einer fiktiven Autoglaserei im Stadtteilblatt Hackney Gazette über Aufkleber mit dem Schriftzug „Don’t Get Angry With Me“ und Projektionen des neuen Stones-Logos – einer zerborstenen Zunge ganz im Stile des Album-Artworks und -titels „Hackney Diamonds“ – in diversen Städten auf der ganzen Welt und Social-Media-Teasern mit einem ersten Snippet der neuen Single „Angry“. Gestern nun ließen die Stones die Katze aus dem Sack.

„Hackney Diamonds“ ist ab 20. Oktober 2023 digital und physisch erhältlich und ab heute hier vorbestellbar. Es ist das erste Album, das die Stones mit dem New Yorker Produzenten und Musiker Andrew Watt aufnahmen (Elton John, Pearl Jam, Iggy Pop u.a.). Außerdem wird die Single „Angry“ ab Freitag, den 08. September in drei besonderen Formaten physisch erhältlich sein, die ebenfalls ab heute vorbestellbar sind: als rote 7-inch Vinyl, als schwarze 10-inch Vinyl und als CD-Single.

Das Tracklisting für „Hackney Diamonds“ gaben die Rolling Stones im Rahmen des Events in London noch nicht bekannt, es soll demnächst veröffentlicht werden.