Antonia Kubas: Warum sind wir so wie wir sind

Wer hat sich nicht schon einmal gefragt: Warum sind wir so wie wir sind? Antonia Kubas liefert mit ihrem neuen Song „UNSERE DNA“ ihre Antwort auf diese Frage. Wir sind so wie wir sind, weil es in unserer DNA festgeschrieben ist. Und das ist gut so. Also akzeptiere Dich, so wie Du bist mit all deinen Stärken und Schwächen und hör auf, mit Dir selbst zu hadern. Dies ist die durch und durch positive Botschaft der neuen Single „UNSERE DNA“ von Antonia Kubas, die den Hörer auf mitreißende Weise mit sich selbst und der ganzen Welt versöhnt und jeden negativen Gedanken aus seinem Bewusstsein verbannt. Die Botschaft kommt in einem mitreißenden uptempo Track, quasi ein Tanz der Moleküle, der uns in diesem Spätsommer sicherlich noch häufig begegnen wird. „UNSERE DNA“ ist ein echter Feelgood Track, der jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

„Ich freu mich diesen Song endlich mit der Welt da draußen teilen zu können, wir alle machen hin und wieder verrückte Dinge in der Liebe und auch generell im Leben, die man nicht immer erklären kann. Ich finde es spannend mich damit auseinanderzusetzen. Vieles was uns ausmacht ist in der DNA vorprogrammiert, jeder Mensch hat unterschiedliche Veranlagungen, unterschiedliche Interessen und das macht uns alle einzigartig“, so Antonia Kubas über ihre neue Single.

Die neue Single reiht sich in die Serie hochkarätiger Veröffentlichungen von Antonia Kubas ein, mit denen sie große Anerkennung in der deutschen Musikbranche bekommen hat. Die Berliner Musikerin mit der unverwechselbaren Stimme lässt sich in keine Schublade stecken. Mit ihrer erfrischenden Mischung aus Schlager und Singer/Songwriter-Pop hat sie ihren eigenen Stil kreiert. Auf ihrer ersten EP „Liebe und Musik“ präsentierte sie bereits in fünf Songs mehr Qualität als auf manchem Doppelalbum zu finden ist.

Mit der neuen Single geht Antonia Kubas noch einen Schritt weiter und zeigt, dass sie auch mitreißende uptempo Tracks kann. „UNSERE DNA“ geht direkt ins Herz & Ohr und bleibt da auch erstmal!

Antonia Kubas Bio:

Bühnenerfahrung hat sie bei zahlreichen Auftritten als Solokünstlerin oder in diversen Bands, sowie an der Seite von Matthias Reim erworben, den sie auf mehreren Tourneen als Backgrundsängerin begleitet hat. Sie produziert ihre Songs mit dem Hamburger Erfolgsproduzenten Joshua Stolten, Dominik Köhl und Sebastian Rupio von J.O.D. Music und namhaften Musikern. Antonia Kubas macht schon immer Musik. Als Teil des Pop Duos „Two in 1“ unterschreibt sie mit 17 Jahren einen Plattenvertrag und macht erste internationale Erfahrungen im Musikbusiness. Nach einigen Jahren mit Charts, TV-Shows und vielen Live-Auftritten entscheidet sie sich dann aber für ein Studium der Musik- und Medienwissenschaften und lernt die andere Seite des Musikbusiness kennen. Sie gründet eine PR-Agentur und arbeitet für große Plattenfirmen in der Promotion für viele deutsche und internationale Künstler/innen und Bands (wie z.B. Måneskin, Shakira, Miley Cyrus, Helene Fischer, Roland Kaiser, Ina Müller uva). Parallel wirkt sie bei Studioproduktionen mit, singt in mehreren Bands und schreibt Songs. So entstanden eine Reihe von starken Songs, die auf ihrer am EP „Liebe und Musik“ veröffentlicht wurden.