The Rolling Stones Tour 2022 Deutschland

Tickets für München und Gelsenkirchen Schalke

Sie kommen wieder nach Europa – bereits in diesem Sommer! The Rolling Stones haben heute ihre Europa-Tournee mit vierzehn Stadion-Konzerten in zehn Ländern für den kommenden Juni und Juli bekanntgegeben – darunter auch zwei Shows in Deutschland, in München und in Gelsenkirchen. Der Titel der Europa-Tour lautet zur Feier ihres 60-jährigen Bestehens schlicht und einfach „SIXTY”

