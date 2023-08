50. Jubiläum des Albums „The Joker“ von The Steve Miller Band

Steve Miller ehrt den 50. Jahrestag seines mit Platin ausgezeichneten achten Studioalbums „The Joker“ mit einem neuen Box-Set, das die künstlerische Reise dokumentiert, die zu seiner Entstehung führte. „J50: The Evolution of The Joker“ zeigt Millers Prozess, wie er seine Stilistik erweiterte zu einem auffallend originellen neuen Sound fand, mit dem er ein breiteres Publikum als je zuvor erreichte und die Voraussetzungen für noch größere Erfolge ermöglichte.

Das von Miller selbst kuratierte Album „J50“ taucht tief in den kreativen Prozess des Schreibens und Zusammenstellens von „The Joker“ ein und verstärkt dessen anhaltende Magie, indem es die Original-Albumtitel chronologisch neben 27 bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus Millers persönlichem Archiv platziert. Darunter sind Songwriting-Bänder, die Miller unterwegs auf seinem TEAC 4-Track-Recorder in Hotelzimmern und bei Live-Auftritten aufnahm, sowie Studio-Outtakes und Proben – sowie sechs Audiokommentarspuren von Miller und exklusive Liner Notes von Miller und dem Journalisten Anthony DeCurtis.

„J50: The Evolution of The Joker“ erscheint am 15. September, via Universal Music als 2CD-Version, als 3LP + 7″-Set sowie als digitaler Download. Die Vinyl-Version enthält eine Reproduktion eines alten The Joker zum Aufbügelbildes und eine Lithographie in limitierter Auflage. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. „The Joker Suite“, die den musikalischen Weg zum 5-fach RIAA-Platin-zertifizierten (5 Millionen Verkäufe allein in den USA), weltweiten Nummer-1-Hit „The Joker“ zeigt, mit den bisher unveröffentlichten „Lidi“ und „Travelin'“, ist bereits bei allen Streaming-Diensten erhältlich.

„The Joker“ wurde im Oktober 1973 als Single veröffentlicht und erwies sich, wie Miller es ausdrückte, als „ein echter Non-Stop-Hit“, der weltweit von fast allen Radiosendern gespielt wurde. Der Song stieg auf Platz 1 der Billboard Hot 100 und erreichte auch die Top 20 in vielen anderen Ländern der Welt. Im September 1990, mehr als eineinhalb Jahrzehnte später, schrieb „The Joker“ Geschichte, als der Song in die US-amerikanischen, britischen und europäischen Charts zurückkehrte, nachdem er in einem beliebten TV-Werbespot für Levi’s zu sehen war – die längste Pause zwischen transatlantischen Chart-Toppern.

Dieser Durchbruch wurde sicherlich durch Veränderungen sowohl in der Besetzung als auch in Millers eigener Herangehensweise an das Songwriting vorangetrieben. „J50: The Evolution of The Joker“ vereint nun das Originalalbum mit unveröffentlichten Aufnahmen und veranschaulicht so Millers kreativen Prozess.

Die Sammlung beginnt mit wunderschönen akustischen Live-Aufnahmen von „Children of the Future“, „Brave New World“ und „Space Cowboy“, die 1972 während einer Tournee aufgenommen wurden. Miller spielte routinemäßig pro Jahr in mehr als hundert Städten. Mit Dickie Thompson an den Keyboards, Gerald Johnson am Bass und John King am Schlagzeug war die Steve Miller Band erstmals als Quartett unterwegs. Angetrieben von Thompsons B3-Orgel und dem elektrischen Hohner-Clavinet entwickelte die Band einen unverwechselbaren neuen Sound, der Millers unverkennbaren psychedelischen Blues mit einer fokussierten Songkunst verband, die seine vielen Inspirationen und Einflüsse gekonnt zu etwas völlig Eigenem verschmolz.

Ihre langen Sets wurden durch Coverversionen von R&B-Perlen wie „Mary Lou“ von Young Jessie und „Your Cash Ain’t Nothin‘ But Trash“ von The Clovers unterstrichen, die beide auf dem Album „The Joker“ zu hören sind. Angeregt durch die nächtlichen Workouts seiner Band, verbrachte Miller seine späten Stunden mit Aufnahmen auf einer TEAC 4-Spur-Bandmaschine in Hotelzimmern im ganzen Land und arbeitete an neuen Songs, hauptsächlich auf der 12-saitigen Gitarre. Im Juli 1973 fand sich die Band im Studio B von Capitol Record in Los Angeles ein und begann mit der Arbeit: In nur 17 Tagen wurde das Album aufgenommen, abgemischt und gemastert, wobei Miller die Produktion übernahm.

„Die wichtigste Regel, die sich jeder Junge da draußen, der eine Platte machen will, merken sollte, ist: Wenn du ins Studio gehst, sei bereit, die ganze Performance beim ersten Mal zu machen, denn das wird die beste Zeit sein, in der du sie machst“, sagt Miller. „Es geht darum, den ersten Auftritt einzufangen. Darum geht es auch bei The Joker. Es waren alles erste Takes, und erste Takes sind immer besser als perfekte Takes.“

Steve Miller erklärt weiter. „Um ein Hitalbum einzuspielen, dachte ich, dass es am besten ist, fünf Hooks zu haben.Nicht eine, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern fünf, wenn man wirklich einen Hit liefern will. Nehmen Sie zum Beispiel ‚The Joker‘. Manche Leute nennen mich den Space Cowboy‘. Was zum Teufel war das? Dann geht es weiter und man wird wieder aufmerksam: die Slide-Gitarre, der Refrain, die Harmonie, die Wolfspfeife. Das passt alles zusammen. All diese Dinge sind nur Elemente des Schreibens. Man lernt diese Elemente, und man spielt immer mit ihnen.“

Millers Songs reichen vom Album-eröffnenden „Sugar Babe“ und dem langjährigen Live-Favoriten „Shu Ba Da Du Ma Ma Ma“ über den lässigen Blues-Shuffle „The Lovin‘ Cup“ (erweitert um eine treibende, akustische Live-Version von Robert Johnsons „Come On In My Kitchen“ mit stampfender Percussion-Begleitung) bis hin zum verhängnisvollen „Evil“, letzteres aufgenommen auf der Bühne des Aquarius Theaters in Boston, MA. „Something To Believe In“ beschließt „The Joker“ mit einem warmen, beruhigenden romantischen Pop-Lullaby. “Like clear water in a mountain stream”, singt er. “l will come to you in your dreams/Like pictures reflected in a mountain lake/I will be with you when you wake.”

Das Album „The Joker“, dessen Titelsong damals und auch noch später naheu überall zu hören war, wurde von der RIAA in kürzester Zeit mit Platin ausgezeichnet – Millers erstes Album bis zu diesem Zeitpunkt. „The Joker“ erwies sich nicht nur in künstlerischer Hinsicht von Bedeutung, sondern positionierte Miller auch für die nächste, äußerst wichtige Phase seiner Karriere, in der er zu einem der größten Hitmacher und populärsten Künstler der 1970er Jahre werden sollte. Heute stehen Steve Millers Veröffentlichungen für mehr als 75 Millionen Verkäufe und fünf Milliarden Streams. Er hat mehrere Nummer-1-Hits und fünf Top-10-Songs in den Billboard Hot 100, die sich insgesamt 226 Wochen in den Charts halten konnten. Miller gelangen außerdem vier Top-10-Alben in den Billboard 200, die sich insgesamt 528 Wochen in der Hitparade hielten.