TIEFBASSKOMMANDO veröffentlichen neue Single

TIEFBASSKOMMANDO — bestehend aus den Rapper*innen Eisberg, Double G, Shoki, Don Juan und MC Kneipenkrieger, dem Producer Retado und dem Videografen Downtown Destruction (DDP) — kündigen mit „Vol. 5“ ihr neues Album für den 20. Juni 2025 an.

Zuletzt erschien als erster Vorbote die Single „Style Gebitet“ sowie “Schade Deutschland”. Mit „Bürgergeld“ bringt das Tiefbasskommando einen Crew-Track raus, auf dem alle Rapper:innen der Band vertreten sind. Hier wird das gute Bürgergeld besungen, ein Thema dass im Moment wieder aus allen Ecken der Gesellschaft thematisiert wird. Dass das Tiefbasskommando ganz klar gegen den Abbau des Sozialstaates sind, sollte selbstverständlich sein.

Außerdem spielten Tiefbasskommando im Rahmen von „Rave Against The Zaun“ im Görlitzer Park ihre bislang größte Show. Vor 18.000 Menschen feierten und demonstrierten die Besucher*innen friedlich.

Im Anschluss veranstaltete die Band eine Demonstration unter dem Titel “Make Berlin Shit Again – Gegen Krieg & Faschismus” vom Görlitzer Park bis an den Hermannplatz, um sich dort in die revolutionäre 1. Mai Demo einzureihen. Hier spielten neben dem Tiefbasskommando auch MCR-T, AddeN, Sarah4k, Sonos Cliq sowie TZK030.

Tiefbasskommando Live:

20.06.25 – Hurricane Festival

21.06.25 – Southside Festival

Chaostage ’25

06.11.25 Dresden, Alter Schlachthof

07.11.25 Köln, Live Music Hall

08.11.25 Amsterdam, Melkweg

13.11.25 München, Tonhalle

14.11.25 Wien, Arena

15.11.25 Zürich, Dynamo

20.11.25 – Magdeburg, Factory

21.11.25 – Hannover, Capitol

22.11.25 – Hamburg, Georg Elser Halle

27.11.25 – Frankfurt, Batschkapp

28.11.25 – Sonneberg, Gewölbekeller

29.11.25 – Berlin, UFO im Velodrom