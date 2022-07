Tom Chaplin (Keane) kündigt neues Album an

Tom Chaplin, Sänger der UK Hit-Band Keane, kündigt sein drittes Solo-Album “Midpoint” via BMG Rights Management für den 02. September 2022 an. Produziert wurde das Album von Ethan Johns und ist eine emotionsgeladene Sammlung an Songs, eingesungen mit graziler Schönheit.

Mit 43 Jahren befindet sich Tom Chaplin an einem Punkt des inneren Gleichgewichts, oder besser gesagt am “Midpoint”. Im Titeltrack zeichnet Toms Stimme das Bild eines Mannes, der von den Gedanken an seine Lebensmitte verwirrt und irritiert wird. Diese Gefühle werden in einem stimmungsvollen Film mit Niamh Cusack in der Hauptrolle und unter der Regie von Lucy Bridger auf wunderbare Art und Weise eingefangen.

Vor zwei Jahren, als Keanes Cause and Effect-Tour durch die Pandemie unterbrochen wurde, begann Tom mit dem Schreiben der neuen Songs. Sie wurden in sechs Wochen in Peter Gabriels Real World Studios in Bath und in Paul Epworths The Church in Nordlondon aufgenommen. Alle Lieder basieren auf einer nachdenklichen Vorstellungskraft.

“I was like, wow, these are bare compared to what I’m used to,” gesteht Tom. “And I did find it frightening because with Keane records there’s so much layering to thicken things up and fill up the spaces. But this is a sparse record.”

Dieser Platz in den Songs ist wichtig, denn so erreichen Sprache und Gesang ganz neue Dimensionen. Das Album ist wehmütig, nachdenklich und absolut einnehmend.

Jetzt, wo Tom die mittlere Phase seines Lebens erreicht, repräsentiert “Midpoint” die Gedanken und Gefühle dieses Abschnitts. “There’s space for something nuanced that explores a part of life that everyone goes through”, sagt Tom. “If I can get some of that across and it can resonate with something people are feeling in in their lives-well, I’d be more than happy with that.”