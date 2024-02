TYNA mit neuer Single und Video „Unterwelt“ – live im April

TYNA mit neuer Single und Video / Live im April / Album am 22.03.2024

„Immer wenn es dunkel wird, es mich in meinen Untergrund zieht, nehm ich Messer, Pfeil und Bogen mit und bekämpfe, was es da unten noch gibt”

Vor kurzem haben TYNA mit „PNK“ ihr Debüt-Album für den 22. März via Redfield Records angekündigt. Jetzt folgt mit „Unterwelt“ eine neue Single daraus samt Video.

Diese Single ist wie die Titelfigur in einem alten, trashigen Actionfilm stärker als je zuvor auferstanden. Eine Superheldin, die nie aufgibt und am Ende siegessicher aus der Geschichte rausgeht. Genau so soll der Song Mut machen, sich den eigenen Dämonen zu stellen und Energie spenden, um weiterzumachen – egal wie dunkel es manchmal auch ist.

Sängerin Tina zur Entstehung: „UNTERWELT ist der älteste Song auf dem Album und zeitgleich mit der Single “Anomalie” und der “Kontraste”-EP entstanden. Damals klang der Song noch ganz anders, und irgendwas hat gefehlt. Deshalb haben wir den Song liegen lassen, zwischendurch immer mal wieder rumexperimentiert und dann doch wieder auf der Festplatte anstauben lassen. Jetzt kann man sagen, die Reifezeit hat sich gelohnt.“

Live 2024

05.04. Köln – Helios37

06.04. FFM – Nachtleben

12.04. Hannover – Lux

13.04. Kassel – Goldgrube

19.04. Berlin – Cassiopeia

20.04. Jena – Rosenkeller

25.04. Dresden – Ostpol

26.04. Nürnberg – Club Stereo

27.04. Augsburg – SoHo Stage

03.05. Oldenburg – UmbauBar

04.05. Husum – Speicher

11.05. Leipzig – Bandhaus

Festivals:

25.05. Apen Air 2024

06. – 08.06. – Rock am Berg 2024

07. – 09.06. – Langeln Open Air 2024

11. – 14.07. – Happiness 2024

12.07. – Rock am Turm 2024

07. – 11.08. – Open Flair Festival 2024

08. – 10.08. – Hütte Rockt Festival 2024

23. – 24.08. – Kleinstadtfestival 2024