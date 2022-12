“DA CAPO – Stationen einer Weltkarriere ist eine musikalische Zeitreise durch die Biografie eines Ausnahmekünstlers. Dieses Album ist nicht als Greatest-Hits-Album zu verstehen; es ist eine persönliche Erinnerung an einen Künstler, der immer bereit war zu Aufbruch und Neubeginn. Es zeichnet in 61 Songs die Stationen einer Weltkarriere nach – und die einer musikalischen Lebensreise. Und so begegnet man im Hören auch persönlichen, stillen und privaten Momenten. Das Album zeigt somit einen Künstler, der träumt, zweifelt, weiß. Und nahbar ist. Vielleicht auch verletzlich. Und dennoch die Welt erringt – oder auch genau deshalb.

Die entscheidenden Stationen der Weltkarriere​ eines unvergleichlichen Künstlers ​werden in Liedern erzählt: Jedes Lied steht für eine Station aus dem Leben von Udo Jürgens mit einer dahinterliegenden Geschichte

Die 3-CD-Kopplung wurde höchstpersönlich von der Familie in enger Abstimmung mit Sony Music kuratiert. Das Digipack ist ergänzt um ein 36-seitiges Booklet mit privaten Eindrücken​ und Erläuterungen zur jeweiligen Station. Es beinhaltet die Hits aus dem Erfolgs-Musical, den Grand Prix-Welterfolg, die frühe Schlager- und Tanzmusik als auch die Jazz- und Swing-Ära und ist bereichert um bislang unveröffentlichte Tracks und rare Schätze!​