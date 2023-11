Diesen November werden Wünsche wahr

Am 30.November erscheint Walt Disney Animation`s neuester Animationshit WISH plus Original Soundtrack zum Film (17.11.). Dazu wurde im Oktoberder erste Song „This Wish“ vom Soundtrack veröffentlicht, der in der englischen Version von Ariana DeBose gesungen wird.

„This Wish“ ist nur einer von vielen, neuen mitreißenden und verzaubernden Songs, die die Grammy nominierte Singer-Songwriterin Julia Michaels und der Grammy prämierte Produzent, Songwriter und Musiker Benjamin Rice für den Film geschrieben haben.

Die Oscar- und Golden Globe Award Gewinnerin DeBose wird in der Originalfassung von WISH ebenfalls die Sprechstimme der Hauptfigur Asha sein, während Hollywood-Superstar Chris Pine dem König Magnifico seine Stimmen leiht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die brandneue Musicalkomödie entführt das Publikum nach Rosas, einem fantastischen Land vor der iberischen Halbinsel. Die junge Asha, eine scharfsinnige Idealistin, lebt in dem wunderschönen Land, das auch als ‚Königreich der Wünsche‘ bekannt ist. König Magnifico, Herrscher von Rosas, entscheidet hier, welche Wünsche er gewähren und wahr werden lassen möchte.

Als Asha einen zu mächtigen Wunsch äußert, wird er von einer kosmischen Kraft erhört – einem kleinen Stern mit grenzenloser Energie namens Star. Zusammen mit ihm nimmt Asha all ihren Mut zusammen, um sich gegen die Willkür von König Magnifico zu stellen und ihre Gemeinde zu retten. Eine sagenhafte Reise durch eine magische Welt voller Humor, Abenteuer und grenzenloser Freundschaft beginnt. Die legendären Walt Disney Animation Studios präsentieren mit WISH ihren neuesten und einzigartig animierten Geniestreich, der zeigt, dass mutige Menschen Erstaunliches erreichen können, sobald sie sich mit der Magie der Sterne verbinden.

Der Film wurde von Oscar®-Preisträger Chris Buck („Die Eiskönigin“, „Die Eiskönigin 2“) und Fawn Veerasunthorn („Raya und der letzte Drache“) inszeniert, von Peter Del Vecho („Die Eiskönigin“, „Die Eiskönigin 2“) produziert und von Juan Pablo Reyes Lancaster Jones („Encanto“) koproduziert. Jennifer Lee („Die Eiskönigin“, „Die Eiskönigin 2“) ist ausführende Produzentin. Lee und Allison Moore („Night Sky“, „Manhunt“) sind Verfassende des Projekts.