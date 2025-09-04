YES: „Symphonic Live“ als 2CD+Blu-ray-Set und 4LP-Box

Seit über fünfzig Jahren steht die Band Yes für eine unvergleichliche Handwerkskunst, Kreativität und Innovationen, womit ihnen symphonische Meisterwerke gelangen, die bis heute inspirieren. Am 23. Januar 2026 veröffentlicht Mercury Studios „Yes – Symphonic Live“, eine herausragende Live-Sammlung mit 14 Songs, die in High Definition gefilmt wurde, in zwei neuen Editionen.

Zur Unterstützung ihres 2001 veröffentlichten symphonischen Albums „Magnification“ gingen Yes noch im gleichen Jahr mit einem neuen Ansatz für ihre Live-Sets auf Tour. Mit Unterstützung des European Festival Orchestra unter der Leitung von Wilhelm Keitel verliehen sie ihren Live-Sets neue, üppige Texturen, um die Intention ihres damals neuen Albums auf der Bühne umzusetzen. Yes spielten aber nicht nur Songs aus „Magnification“, sondern auch neue Interpretationen ihrer zeitlosen Hits. Klassiker wie „Owner Of A Lonely Heart”, „Long Distance Runaround” oder zum Beispiel „I’ve Seen All Good People” klangen noch nie so grandios.

„Yes – Symphonic Live“ wurde bereits vor einigen Jahren als 2DVD-Set und Blu-ray veröffentlicht. Die neue Sonderausgabe von Yes – Symphonic Live erscheint nun in einer großen CD-Klappbox mit einer Blu-ray und zwei CDs, die jeweils in einem eigenen Schuber untergebracht sind, zusammen mit einem Booklet, einem ausklappbaren Poster und fünf Kunstkarten. Zu den Extras auf der Blu-ray zählen das Video zu „Don’t Go“ und eine 30-minütige Dokumentation mit dem Titel „Dreamtime“.

Die neue 4LP-Version wurde auf 180-Gramm-Vinyl gepresst und mit halber Geschwindigkeit gemastert. Das fast halbstündige Epos „Ritual (Nous Sommes du Soleil)“ ist zum ersten Mal auf Vinyl erhältlich.

14 Songs, gefilmt in High Definition, begleitet von einem kompletten Symphonieorchester!

Veröffentlichungstermin: 23. Januar 2026