Yusuf / Cat Stevens: „Greatest Hits“ erscheint am 5. September 2025

Cat-O-Log Records veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Universal Music Recordings am 5. September „On The Road To Findout: Greatest Hits“. Es ist die erste karriereübergreifende Sammlung von Yusuf/Cat Stevens‘ beliebtesten Songs aus seiner fast 60-jährigen Karriere.

„On The Road To Findout: Greatest Hits“ präsentiert die Höhepunkte des phänomenalen Werks von Yusuf/Cat Stevens mit zeitlosen Titeln wie zum Beispiel „The First Cut Is The Deepest“, „Where Do The Children Play?“, „Wild World“, ‚Moonshadow‘, „Morning Has Broken“ oder „Father And Son“. Die Bandbreite reicht von Songs seines Debütalbums „Matthew & Son“ aus dem Jahr 1967 bis hin zu „King Of A Land“ von 2023.

Yusuf/Cat Stevens sagt: „Ich bin glücklich, dass endlich eine Sammlung von Aufnahmen einige der Lieder enthält, die ich nach meiner Weiterentwicklung geschrieben habe, „Take The World Apart“ und “Heaven / Where True Love Goes“ zum Beispiel, die den Frieden und das Glück widerspiegeln, die mein Leben seitdem verändert haben. Ich danke euch allen. Es ist wirklich demütigend, darüber nachzudenken, wie viele Seelen auf dieser Reise mit mir unterwegs waren.“

Die Nachricht kam im Vorfeld von Yusufs mit Spannung erwartetem Auftritt im BST Hyde Park, London am 11. Juli als Special Guest von Neil Young. Yusufs letzter Festivalauftritt im Vereinigten Königreich war sein viel gefeiertes Debüt beim Glastonbury Festival im Juni 2023, bei dem er auf der Pyramid Stage vor über 100.000 Musikfans auftrat und den begehrten Platz der Sonntagslegenden einnahm.

Cat Stevens wurde in den Swinging Sixties mit Chart-Hits wie „Matthew And Son“ oder „The First Cut Is The Deepest“ berühmt. Seine frühe Karriere wurde durch einen fast tödlichen Kampf mit Tuberkulose unterbrochen – ein Wendepunkt, der seine Suche nach Frieden und Verständnis entfachte. Nach dieser Erfahrung avancierte er schnell zu einem der produktivsten Singer-Songwriter der siebziger Jahre und begeisterte die Welt mit seelenbewegenden Hymnen wie „Wild World“, „Father And Son“, „Peace Train“ oder „Morning Has Broken“. Seine klassischen Alben „Mona Bone Jakon“, „Tea for the Tillerman“ und „Teaser And the Firecat“ ermöglichten ihm einen Platz in der Rock & Roll Hall of Fame und in der Songwriters Hall of Fame.

Nach einer weiteren gefährlichen Begegnung mit dem Schicksal und einem Beinahe-Ertrinken im Jahr 1975 nahm Cats Leben eine spirituelle Wende, als er zum Islam konvertierte und seinen Namen in Yusuf Islam änderte. Yusuf ließ die Musikindustrie hinter sich und widmete sein Leben Gott, seiner Familie und seiner humanitären Arbeit, wofür er zahlreiche angesehene internationale Auszeichnungen erhielt, darunter den World Award für „humanitäre Hilfe für Kinder und Kriegsopfer“ und den Man of Peace Award, der von den Friedensnobelpreisträgern gewählt wurde.

Das jüngste Kapitel ist Yusufs Rückkehr zur Musik, mit der er sein früheres und sein jetziges Leben wieder zusammenführt. Jetzt ist er als Yusuf/Cat Stevens bekannt – ein Name, der die Synergie zwischen den beiden Schlüsselabschnitten seines Lebens repräsentiert – und seine inspirierende Geschichte ist eine Geschichte von Suche, Überleben und Erlösung. Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern und Milliarden von Streams inspirieren seine gefühlvolle Stimme und seine poetischen Texte nach wie vor, jetzt verbunden mit einem Leben voller Aktivismus und Altruismus. Als Kämpfer für seinen Glauben, ökologisches Bewusstsein und humanitäre Arbeit ist Yusuf zu einem globalen Fürsprecher für Frieden und Koexistenz geworden.

„On The Road To Findout: Greatest Hits“ wird vor Yusufs lang erwarteten Memoiren Cat On The Road To Findout erscheinen, die am 18. September 2025 veröffentlicht werden. Die neue Autobiografie ist eine außergewöhnliche Reise durch die Triumphe, Prüfungen und die transzendentale Suche einer der rätselhaftesten Persönlichkeiten der Musik unserer Zeit. Das Buch kann man unter catstevens.com vorbestellen.

„On The Road To Findout: Greatest Hits“ wird weltweit in verschiedenen Formaten veröffentlicht, darunter 1CD, 2CDs, 2LPs 140g oder 4LPs 140g, alle mit neu gemastertem Ton.