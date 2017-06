Foreigner sind auf Tour – Das Konzert in Düsseldorf 2017

Wir sind hier in der Mitsubishi-Electric-Halle in Düsseldorf. Die Halle wurde 1971 eröffnet. Sie hat also schon etwas länger Bühnenerfahrung, als die Gruppe, die heute hier ihre Tour mit einem Jubiläum von 40 Jahren in Deutschland startet. Foreigner (Ausländer)! Eine amerikanisch-englische Rockband die zu den bekanntesten Adult Orientated Rock-Bands gehört.

Doch bevor sie von der Bühne Besitz nehmen, hören wir uns erst einmal Black Star Riders an. Gründungsjahr 2012. recht ungewöhnlich für eine Gruppe dieser Altersklasse. Hier hat mir dann aber unser liebes Wikpedia verraten, welcher Grund dahinter liegt. Vier Mitglieder der Gruppe gehörten davor der Gruppe Thin Lizzy an.

Ich sage nur „Wiskey in the Jar“! Die Musik ist rockig und gut anhörbar. Und das Publikum, neben mir zwei Girls, auch sehr textsicher.

Um 21.00 Uhr ist es soweit. Intro und die Bühne erleuchtet: Foreigner!

Natürlich als erstes genannt Mick Jones, Gitarre, der einzige, der seit der Gründung noch dabei ist. Ansonsten stehen in der aktuellen Besetzung Thom Gimbel (Akustikgitarre, Saxophon und Flöte), Jeff Pilson (Bass), Kelly Hansen (Gesang), Michael Bluestein (Keyboard) und Chris Frazier (Schlagzeug) auf der Bühne.

Ab jetzt haben die Stühle keine Aufgabe mehr, denn die Fans sind auf den Beinen, ob Anfang 20jährige oder locker auch 70jährige oder mehr. Sie rocken durchweg richtig gut mit. Genau das gefällt. Man sieht es den Musikern an. Kelly Hansen ist besonders publikumsnah, das zeigt sein Run durch die Konzerthalle. Es ist ein richtig toller Abend und die 1 1/2 Stunden verfliegen wie im Nu. Sie spielen hauptsächlich die großen Songs von 40 Jahren Bühne. Ob „Waiting for a girl like you“, „Cold as ice“, „Urgent“ und natürlich die Ballade „I want to know what love is“ . Sie machen sie zu dem was sie sind; wundervolle Musiker mit Songs, die sich richtig einprägen, ob bei denen, die sie schon 40 Jahre kennen oder bei denen, die sie gerade erst kennengelernt haben. Ich war auf jeden Fall sehr begeistert und mit mir ganz viele.

Das möchte ich noch aus aktuellen Gründen sagen. Ich finde es sehr gut, dass die Eingangskontrollen intensiver geworden sind. Und so sollte es jeder sehen, denn es tut so einiges zur Sicherheit mit.

