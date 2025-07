Der Brunnenhof direkt neben der Porta Nigra in Trier ist eine grandiose Open Air Location. Das konnte man am Mittwoch mal wieder erleben. Nach dem heißen Sommertag mit Temperaturen am Rande der 40-Grad-Marke wurde es in Deutschlands ältester Stadt am Abend etwas diesig. Auch der Brunnenhof erlebte einige kräftige Böen, die aber aufgrund der rundum geschlossenen Mauern recht moderat ausfielen. Später hörte man von Feuerwehreinsätzen und umgestürzten Bäumen, doch in der Konzertlocation war davon kaum etwas zu spüren. Im Gegenteil: Mit harmonischen Klängen trotzte man den Wetterbedingungen.

Der Hamburger Songwriter David Ost machte um 19.30 Uhr den Anfang und bot ein 30minütiges Set an der Gitarre, wobei er von Freundin Lotte am Cello begleitet wurde. In der Art eines guten Straßenmusikers legte er los, wobei von Beginn an der hervorragende Sound im Brunnenhof absolut bemerkenswert war. Glasklare und laute Klänge zogen sich durch den ganzen Abend, was auch den Mighty Oaks zu Gute kommen sollte. David Ost bot zu Beginn fröhliche Songs, die im Verlauf des Sets ins Melancholische abdrifteten. Er war ein wundervoller Opener, der die Menschen schon zum Groven animierte.

Die Mighty Oaks starteten dann bereits um 20.20 Uhr – nach eigenen Worten, um einem möglichen Gewittersturm zuvorzukommen. Der Amerikaner Ian Hooper, der Engländer Craig Saunders und der Italiener Claudio Donzelli haben sich vor über zehn Jahren in Hamburg gefunden und seitdem ganz dem Folk verschrieben.

Das Trio überzeugte vor allem mit entspanntem, harmonischem Satzgesang. Zu zweit oder zu dritt an den Gitarren, doch die akustische Grundausrichtung wurde oft von einem hymnischen Piano durchbrochen, mit dem sie einen magischen Sound erzeugen konnten. Wirkliche Hits? Brauchen die Mighty Oaks nicht. Sie wirken vor allem durch Ians charismatische, sonore Vocals und die überzeugende Gesamtdarstellung. Alte und neue Hits wurden perfekt vorgetragen, so „Be With You Always“ und „Devil and the Deep Blue Sea“ ebenso wie das aktuelle Werk „Washington“ über Hoopers Heimat. Man brauchte nur eine schöne Grundstimmung und die Atmosphäre des Brunnenhofs.

Das aktuelle Album „High Times“ ist 2024 erschienen und führt definitiv in neue musikalische Höhen. Ein begeistertes Publikum trieb das Trio von Song zu Song und die 75 Minuten waren viel zu schnell vorbei. Um 21.05 Uhr kamen die ersten Regenschauer, doch man ließ sich die Stimmung nicht vermiesen. „Wir tanzen im Regen“, meinte der Frontmann, „denn singen macht warm und glücklich“. Und als hätte der Regen die Stimmung und das Gemeinschaftsgefühl nochmal angefeuert, wurde die letzte halbe Stunde zum großen Happening,

Zur Zugabe stellte man sich zu dritt vors Mikro und brachte die Einheit als Band perfekt zum Ausdruck. Um 21.25 Uhr endete das Konzert mit „All Things Go“ und entließ ein seliges Publikum in die inzwischen wieder laue Sommernacht. Die Mighty Oaks haben Trier (man verzeihe mir den wackligen Vergleich) im Sturm erobert. Nächster Halt in der Region: am 3. Dezember 2025 in der Garage Saarbrücken. Nix wie hin!