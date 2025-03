Das Quartett aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz erfreut sich gerade an einer zur Hälfte ausverkauften Club-Tour. Zehn Termine durch Deutschland (und die Schweiz) Anfang März; für den Gig in Köln gab es schon im Dezember keine Tickets mehr. Kurzerhand wurde es in den Club Volta hochverlegt, sodass ein paar weitere Menschen in den Genuss kommen konnten, am Mittwoch Sperling und Support-Act Watch Me Rise zu sehen.

Ihre Mischung aus Post-Hardcore, Indie, deutschsprachigem Gesang und Rap-Einschüben wird garniert mit Cello-Klängen und verleiht der Band damit das gewisse Etwas. Emotionale Songs, die sich mit Themen wie Einsamkeit, Depression, Ängsten beschäftigen, mit Zweifeln, aber auch dem klassischen Erwachsen werden.

Mit viel Spielfreude wissen die jungen Musiker ihr Publikum mitzureißen, die Setlist beinhaltet dabei weite Teile des 2024 erschienenen Albums „Menschen wie mir verzeiht man, oder hasst sie“ sowie vom Debüt „Zweifel“ von 2021. Dabei bleibt die Band nicht untätig und hat erst kürzlich mit „Wie ein Rauschen“ eine neue Single veröffentlicht. Die Fans hängen an den Lippen von Sänger Jojo, zeigen sich textsicher, es wird getanzt und gepogt.

Das Quartett zeigt sich sehr dankbar, überwältigt von der Resonanz und schafft es, im Publikum etliche Emotionen zu wecken. Für „Schlaflied“, den vorletzten Song, gehen Jojo und Gitarrist Malte ins Publikum – erhellt von Handy-Taschenlampen schaffen sie so einen besonderen Moment mit viel Gefühl.

Setlist – Sperling am 5. März 2025 in Köln, Club Volta

1. Wach

2. Allein sein ist so leicht

3. Die kleine Angst

4. Verlieren

5. Angst

6. Dünner als Papier

7. Wie ein Rauschen

8. Luft

9. Es geht

10. Schnee

11. November

12. Mond

13. Frost

14. Bleib

15. Meer

16. Baumhaus

17. Schlaflied

18. Die Welt ist Schuld