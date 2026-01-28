Alex Finlay "Good Night, Pretty Girl"

Der unter dem Pseudonym Alex Finlay schreibende amerikanische Anwalt hat sich spätestens seit seinem Bestseller „Allein gegen die Lüge“ als international erfolgreicher Thriller-Autor etabliert. Seine Bücher werden inzwischen in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Mit „Good Night, Pretty Girl“ ist nun ein weiterer Thriller von ihm in der deutscher Übersetzung von Leo Strohm erhältlich.

Am Silvesterabend 1999 werden in einer amerikanischen Kleinstadt die Mitarbeiter der Nachtschicht einer Videothek überfallen. Der Filialleiter und drei junge Mädchen werden erstochen, nur ein Mädchen überlebt. Ein junger Mann wird als Tatverdächtiger festgenommen, taucht jedoch unter, als er mangels Beweisen aus der U-Haft entlassen wird.

15 Jahre später erschüttert ein weiterer Mord dieselbe Kleinstadt. Wieder werden während der Nachtschicht in einer Eisdiele drei Teenager getötet, und wieder gibt es nur eine Überlebende. Die Parallelen beider Fälle sind so offensichtlich, dass die hochschwangere FBI-Agentin Sarah Keller von der örtlichen Polizei um Mithilfe gebeten wird. Bei Chris, dem Bruder des damaligen Tatverdächtigen, reißen die erneuten Morde alte Wunden auf. Und auch Ella, die inzwischen als Therapeutin arbeitende Überlebende des ersten Massakers, wird in den neuen Fall verwickelt, da das überlebende Mädchen Jesse nur mit ihr sprechen will. Diese vertraut ihr an, dass der Mörder ihr dieselben Wort zum Abschied ins Ohr geflüstert hat, wie Ella damals: Good night, pretty girl. Doch dann tauchen plötzlich neue Beweise auf, die Jesse selbst tatverdächtig machen…

Alex Finlay erzählt die Geschichte abwechselnd aus der Perspektive der drei Hauptfiguren Ella, Chris und Sarah, die zunächst völlig unabhängig voneinander agieren und jede auf ihre eigene Weise auf der Suche nach der Wahrheit sind. Die Verhaftung von Jesse und eine erschreckende Entdeckung im Laufe von Sarahs Ermittlungen führt die drei aber zusammen und in ein nervenaufreibendes Finale, das schließlich auch die wahren Hintergründe der beiden Mordnächte enthüllt.

Mit „Good Night, Pretty Girl“ ist dem Autor ein spannender Thriller gelungen, der vor allem durch seine vielschichtigen Figuren mit ihren wechselnden Perspektiven überzeugt, aber auch mit einigen überraschenden Wendungen aufwartet. Ein vor allem zum Ende hin klassischer Page-Turner, der für großes Lesevergnügen sorgt!