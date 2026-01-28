Alice Feeney "Nebelinsel"

Alice Feeney arbeitete 15 Jahre als Journalistin und Produzentin für den BBC, bevor sie ihre Leidenschaft für fiktive Texte entwickelte. Inzwischen ist sie als Thriller-Autorin erfolgreich und einige ihrer Bücher wurden bereits fürs Fernsehen adaptiert. Aktuell ist ihr Roman „Nebelinsel“ auch in der deutschen Übersetzung von Anke Kreutzer erschienen.

Seit seine Frau Abby auf mysteriöse Weise verschwunden ist, ist der Schriftsteller Grady Green völlig am Ende und unfähig, zu schreiben. Seine Agentin schickt ihn schließlich auf eine abgelegene schottische Insel, wo er in der Hütte eines verstorbenen Schriftsteller-Kollegen Frieden finden und an seinem neuen Roman arbeiten soll. Als Grady dort ein unveröffentlichtes Manuskript findet, überarbeitet er dieses, um es für sein eigenes Buch auszugeben. Obwohl er dazu auf der Insel zunächst die nötige Ruhe hat, gibt es doch immer wieder seltsame Vorfälle, die ihn zunehmend beunruhigen. Außerdem scheint seine vermisste Frau gar nicht tot zu sein, sondern auch auf der Insel zu leben – oder bildet sich Grady all das nur ein? Und wird er diese Insel jemals wieder verlassen können?

Die Geschichte wird hauptsächlich aus der Ich-Erzähler-Perspektive von Grady erzählt, wobei manche Passagen etwas langatmig geraten, wenn sich der Schriftsteller in Erinnerungen oder Selbstmitleid verliert. Zusätzliche Spannung bringen dann allerdings einzelne Kapitel, die in der Vergangenheit spielen und aus Abbys Sicht erzählt werden. Denn hier wird schnell deutlich, dass Gradys Wahrnehmung der Dinge nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Am Ende überrascht die Autorin noch mit einem besonderen Plot-Twist, der einerseits vieles auflöst, aber zumindest bei mir auch einige Fragezeichen hinterlässt.

„Nebelinsel“ ist ein durchaus spannender Thriller, der vor allem mit einem atmosphärischen und vielschichtigen Schauplatz punktet. Auch wenn das Ende mich nicht komplett überzeugt hat – insgesamt hat das Buch mich gut unterhalten und für einige Stunden Lesevergnügen gesorgt.