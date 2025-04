Ann-Kathrin Falkenberg "Feels like Butterflies"

Ann-Kathrin Falkenberg arbeitet als Redakteurin bei einem Hamburger Gesundheitsmagazin, denkt sich aber schon seit ihrer Kindheit auch gerne fiktive Geschichten aus. Mit „Feels like Butterflies“ veröffentlicht die junge Autorin jetzt ihren ersten Roman.

Mit dem englischen Titel bedient sie die Zielgruppe der aktuell beliebten Young Adult Romane (wobei mir persönlich die deutsche Entsprechung „Schmetterlinge im Bauch“ besser gefallen hätte). Das Thema Schmetterlinge findet sich allerdings nicht nur im Titel, sondern auch in der Gestaltung des Covers und des wirklich schönen Farbschnitts – und es spielen auch echte Schmetterlinge eine Rolle im Roman.

Charlie ist im kleinen Städtchen Hazelwood in den Wäldern Tennessees aufgewachsen, und neben der Schmetterlingsfarm ihrer Familie gilt ihre Leidenschaft der Fotografie. Als sie ihr Studium in Nashville unterbrechen muss, um ihre Eltern beim Betrieb der Farm zu unterstützen, ist sie zwar nicht gerade begeistert, stellt sich aber der Verantwortung. Dass allerdings ihr Bruder Caleb ohne wirkliche Erklärung Hazelwood verlassen hat, und ihr Vater den vorbestraften Nate über ein Sozialprojekt als Hilfskraft für den ebenfalls von der Familie betriebenen Grill einstellt, gefällt Charlie gar nicht. Und auch Nate hat eigentlich keine Lust auf das langweilige Kleinstadtleben – aber dies ist seine einzige Chance, einer Gefängnisstrafe zu entgehen und seine kranke Mutter zu unterstützen.

Natürlich ahnt man von Anfang an, dass sich die beiden so unterschiedlichen Hauptfiguren ineinander verlieben werden. Spannend bleibt aber lange, wann sie sich ihre Gefühle eingestehen und ob ihre Liebe auch eine Zukunft hat. Nates kriminelle Vergangenheit, Charlies eigene Erfahrungen und ein äußerst missgünstiger Sozialarbeiter stehen der Beziehung im Weg, und zuletzt steht sogar die Existenzgrundlage von Charlies Familie auf dem Spiel…

Die Geschichte wird abwechselnd aus der Perspektive von Charlie und Nate erzählt – ein beliebtes Stilmittel in Young Adult Romanen, das dem Leser Einblicke in die Gefühlswelt beider Hauptfiguren erlaubt und sie damit auch direkt sympathisch macht. Die Charaktere der beiden und die Entwicklung ihrer Beziehung sind überzeugend dargestellt und die Geschichte bleibt trotz einiger vorhersehbarer Wendungen bis zum Schluss spannend. Hazelwood mit all den Vor- und Nachteilen einer typischen amerikanischen Kleinstadt ist ein perfekter Schauplatz, und der Roman hat auch interessante Nebenfiguren zu bieten, wie etwa Charlies beste Freunde Rile und Amy, den Kleinstadt-Casanova Chase oder Nates dubiosen Kumpel Trevor.

„Feels like Butterflies“ ist ein in sich abgeschlossener Roman, bildet aber den Auftakt zur Tennessee Dreams Reihe, für die bereits zwei weitere Bände geplant sind. Diese spielen im selben Setting und sollen die Geschichte von Caleb und seiner Verlobten Amber, sowie die von Rile und Amy erzählen. Man darf sich als Leser also auf eine Rückkehr nach Hazelwood freuen, und auf die Klärung einiger Fragen, die nach der Lektüre des ersten Bandes noch offen bleiben.