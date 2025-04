Hendrik Berg "Kalte Strömung"

„Kalte Strömung“ ist bereits der elfte Band mit Kommissar Theo Krumme des Kölner Autors Hendrik Berg. Doch keine Sorge, der Roman steht ganz für sich allein und man kann ihn ohne Vorkenntnisse lesen. Was mich dazu gereizt hat, nach dem Buch zu greifen, war vor allem der Handlungsschauplatz: Die Region in Schleswig-Holstein zwischen Sylt und Flensburg, zwischen Nordsee und Ostsee, ist einfach wunderschön. Und Orte wie Dagebüll und Husum, die in der Handlung eine große Rolle spielen, gehören definitiv zu meinen Lieblingsplätzen in Deutschland.

Warum sich der Autor dort so gut auskennt, wird aus seiner Biografie ersichtlich. Er wurde nämlich in St. Pauli geboren und hat lange in Hamburg gelebt und studiert, bevor er Journalist, Werbetexter und Drehbuchautor wurde. Inzwischen hat er das Metier des Nordsee-Krimis entdeckt und ist darin sehr erfolgreich.

Zum aktuellen Buch: Der Mord an einem Fährkapitän erschüttert die kleine idyllische Gemeinde Dagebüll an der Nordseeküste. Der Fall verlangt dem erfahrenen Kommissar Theo Krumme einiges ab. Die Spur führt ihn bis an die Ostsee – doch der Zugriff auf den Tatverdächtigen scheitert, und im Garten seines Hauses macht die Polizei einen schockierenden Fund. Sofort nimmt Krumme die Verfolgung des Mannes auf. Unterdessen führt eine junge Frau in einem kleinen Ort an der Nordsee ein ruhiges Leben – nicht ahnend, dass sie ins Visier eines Mörders geraten ist, der auf tödliche Rache sinnt.

Die Story wird in verschiedenen Zeitebenen erzählt und den Leser*innen ist recht früh klar, wen wir als Mörder oder Mörderin im Visier haben sollten. Das tut der Spannung aber keinen Abbruch, denn es geht vor allem darum, dem Katz- und Mausspiel zu folgen, mit dem Krumme und seine Kolleg*innen einen Verdächtigen dingfest machen und weitere Morde verhindern wollen. So werden auch dessen Motivation und seine Gedankengänge beleuchtet.

Ganz klar: Ich hab schon spannendere Krimis gelesen. Viele. Hendrik Berg schreibt aber sehr flüssig und anschaulich. Man kann sich in die Charaktere rein finden, ebenso wie in die raue Landschaft und die beschriebenen Orte. Für die leichte Lektüre zwischendurch ist der Roman allemal geeignet – und wenn man dabei selbst am Strand sitzen kann, ist es vermutlich noch besser.