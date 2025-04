Friederike Ablang, Merle Goll und Sabine Kranz "Das Friedenstier – Mit Stift und Flügeln für den Frieden"

Wir leben leider gerade in wenig friedlichen Zeiten. Und auch wenn der Krieg uns persönlich noch nicht erreicht hat, machen die schrecklichen Nachrichten aus aller Welt oft betroffen und hilflos. Dieser Hilflosigkeit wollten die drei Illustratorinnen Friederike Ablang, Merle Goll und Sabine Kranz etwas entgegensetzen, und so wurde das Friedenstier geboren. Die Idee verbreitete sich schnell, und zahlreiche KünstlerInnen erschufen ihr eigenes Friedenstier oder brachten ihre Gedanken zum Frieden zu Papier. So ist schließlich dieses Buch entstanden, das die Welt ein bisschen friedlicher machen will.

Alle Friedenstiere haben zwei Gemeinsamkeiten – sie haben Flügel und etwas Grünes im Maul. Ansonsten sind sie aber unglaublich bunt und unterschiedlich. Neben Variationen der klassische Friedenstaube tummeln sich im Buch so wundersame Geschöpfe wie Drachen, ein aus Blättern gestaltetes Fantasietier oder ein geflügelter Frosch. Marc-Uwe Kling schickt sein Känguru mit Flügeln und einem Palmzweig auf den Weg, Merle Goll lässt ihre schwarzen Friedenskatze von einer geflügelten Maus begleiten und Anne-Kathrin Behl zeichnet den kleine Frieden als roten Hund mit Schlappohren und gibt ihm das passende Gedicht mit auf den Weg. Bei Sabine Kranz fliegt das Friedenstier als Sommerhut oder Wintermütze herum, um friedliebenden Tieren Schutz zu bieten.

Neben den wunderbaren bunten Zeichnungen und kleinen Gedichten finden sich auch ein paar wunderschöne Geschichten im Buch. Da trifft sich in einem Text von Kristina Kreuzer der kleine Frieden mit dem großen Krieg auf eine Tasse Kakao und bei Inga Marie Ramcke mag der Frieden Spaghetti-Eis. Dabei sind alle Text gut für Kinder geeignet, so dass man „Das Friedenstier“ wunderbar mit der ganzen Familie durchblättern und daraus vorlesen kann. Aber auch erwachsene Leser werden ihr Freude an den liebevoll gestalteten Beiträgen haben. Mir haben die Friedenstiere jedenfalls schon so manches Lächeln ins Gesicht gezaubert und ein paar düstere Gedanken vertrieben!

Außerdem gibt dieses Buch nicht nur der Hoffnung auf Frieden vielfältige bunte Gesichter, sondern leistet zudem auch noch einen ganz konkreten Beitrag, das Kriegsleid in der ganzen Welt zu lindern. Der komplette Erlös aus dem Verkauf geht an die Organisation Ärzte ohne Grenzen e.V. – eine zusätzliche Motivation, sich oder lieben Mitmenschen auch ein paar Friedenstiere zu schenken!