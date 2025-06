Harlan Coben "In tiefster Nacht"

Auch diesmal habe ich wieder erlebt, was ich sehr oft bei Romanen von Harlan Coben erlebe: ich habe sehr lange gebraucht, um in das Geschehen reinzukommen und einen Bezug zu den verschiedenen Protagonisten aufzubauen. Doch wenn ich dann erst einmal drin bin, lohnt sich jede weitere Seite.

Der Klappentext sagt aus, dass das Buch auf zwei verschiedenen Zeitebenen spielt. Das ist zwar richtig, aber die Vergangenheit spielt gar keine so große Rolle. Die Gegenwart ist im Geschehen um so wichtiger. Zum Inhalt:

MALAGA – 2003

Der junge Sami Kierce reist quer durch Spanien und genießt das Leben. In Malaga lernt er die geheimnisvolle Anna kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Doch als er eines Morgens nach einer wilden Nacht aufwacht, ist er voller Blut. In seiner Hand liegt ein Messer – neben ihm Annas toter Körper. Und Sami kann sich an nichts erinnern …

NEW YORK CITY – 2025

Kierce ist mittlerweile ein suspendierter Detective und unterrichtet an der Abendschule, als er plötzlich ein vertrautes Gesicht in der Menge von Schülern entdeckt. Anna. Ohne Zweifel. Einen flüchtigen Moment treffen sich ihre Blicke, dann ist sie verschwunden. Kierce ist fassungslos. Er muss Anna finden. Er muss wissen, was in jener schrecklichen Nacht in Spanien passiert ist. Die Nacht, die sein ganzes Leben zerstörte …

Der Roman ist absolut spannend aufgebaut. Es geht um die Hintergründe einer alten Geschichte. Auch die Familie des verschwundenen Mädchens spielt eine große Rolle und schaltet sich ein. Dabei gibt es ein großes Verwirrspiel, das einige überraschende Wendungen aufzeigt. So finde ich den Originaltitel „Nobody’s Fool“ viel passender als die deutsche Version, die sich an andere düstere Coben-Titel anlehnt.

Was mir besonders gut gefällt: Sami hat sich als gescheiterter Polizist selbständig gemacht und führt eine Gruppe treuer Schüler*innen in die Detektivarbeit ein. Diese werden auch mit Ermittlungsarbeiten betraut und bringen frischen Wind in die Handlung. Vielleicht ist der quirlige Haufen dazu geeignet, noch in weiteren Romanen zu ermitteln?

Alles in allem ist „In tiefster Nacht“ ein bis zum Schluss spannender Thriller mit guten Charakteren. Dabei schreibt Coben flüssig und bleibt in der Handlung jederzeit logisch. Ein echter Pageturner, sobald man sich in das Geschehen eingefunden hat.