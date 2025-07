Eva Des Lauriers "The summer we kissed"

Mit dem Buch „I wish you would“ schreibt die junge Autorin Eva Des Lauriers ihr erstes Buch. Dieses ist in Deutschland unter dem Titel „The Summer We Kissed“ erhältlich und damit jetzt in insgesamt acht verschiedenen Sprachen verfügbar.

Der letzte Sommerferientag vor ihrem Abschlussjahr ist für Natalias Jahrgang etwas ganz besonderes. In ihren „Lion Letters“, eine Tradition an der Schule, schreiben die Schüler*innen ihre ganz persönlichen Gefühle auf. Vor allem geht es darum, was jeder einzelne machen würde, hätte die Person mehr Mut. Dabei sind alle hundert Prozent ehrlich, denn die Briefe sollen am nächsten Tag verbrannt werden. Doch plötzlich landen ein paar der Briefe am Strand wo jeder sie finden kann…

Während es also höchst dramatisch darum geht, nicht das Leben der Schüler*innen zu zerstören, hat Natalie auch noch ihre ganz eigenen Sorgen. Ihr bester Freund Ethan hat nach einem leidenschaftlichen Kuss den ganzen Sommer über nicht ein einziges Wort mit ihr gewechselt. Nun müssen die beiden aber zusammen arbeiten und stoßen dabei auf einige Gefühle, die sie sich nicht so Recht eingestehen können.

Die Hauptcharakter sind beide sehr schön beschrieben und ich persönlich finde, dass ihre Gefühle gut dargestellt sind. Besonders schön finde ich aber die Vielfältigkeit in diesem Buch. Neben der Hauptromanze gibt es einige nette Nebencharaktere mit ganz eigenen Problemen. So auch einen nonbinären Charakter, der mit der Akzeptanz anderer leider noch zu kämpfen hat.

Außerdem hat das Buch etwas sehr Echtes an sich. Jeder hat wohl dieses eine Thema bei dem er sich wünschen würde, mutiger zu sein. Somit sind die Probleme der Teenager zwar im einzelnen noch sehr überspitzt aber trotzdem nachvollziehbar. Besonders hat mich das Ende begeistert bei dem einge der Schüler*innen für sich selber und auch andere einstehen, auf ihre ganz eigene Art.

Das Buch ist auf jeden Fall weiterzuempfehlen für diejenigen die eine nette Young-Adult Geschichte suchen, in der sie vielleicht auch etwas Inspiration für ihr eigenes Leben finden werden. Vielleicht sollten wir uns alle mal hinsetzen und einen ganz eigenen „Lion Letter“ schreiben.