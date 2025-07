Donald Duck "Micky Maus Magazin 15/2025"

Seit unglaublichen 74 Jahren erscheint das Micky-Maus-Heft im Berliner Ehapa-Verlag (inzwischen: Egmont Ehapa Media GmbH). Ein Institution in weltweiten Kinderzimmern, die ich noch aus meiner Kindheit kenne und die ich auch an meine Kids weitergegeben habe. Das Magazin war ebenso abonniert wie die dicken „Lustigen Taschenbücher“. Und obwohl das Heft den Titel „Micky Maus“ trägt, waren es doch immer die Geschichten um Donald Duck und seine umtriebige Verwandtschaft, die mir und vielen anderen besonders gut gefallen haben.

In den Sommermonaten ist es schon seit Längerem ein hübscher Brauch, dass die Protagonisten auf Reisen gehen und beliebte Urlaubsorte vorstellen. So waren in diesem Jahr schon unter anderem die Hansestadt Lübeck und der Bodensee Austragungsorte von Geschichten um die Familie Duck. Und in Band 15/2025 ist die Region hier im Südwesten an der Reihe.

In der aktuellen Ausgabe begleitet Donald Duck seine Neffen nach Saarbrücken. Diese wollen im Saarland ein besonderes Wander-Abzeichen als Pfadfinder des Fähnlein Fieselschweif erlangen. Während die Kinder die saarländische Landschaft erkunden, plant Donald, sich ein paar entspannte Tage zu gönnen. Doch wie immer kommt alles anders: Die drei Neffen scheinen beim Start zu ihrer Mission die Wanderkarte vergessen zu haben. Donald begibt sich ebenfalls auf die Reise, um die Kinder zu suchen, bevor sie sich gänzlich verirren. So nimmt eine abenteuerliche Such- und Verfolgungsgeschichte ihren Lauf, die über die wunderschöne Saar, quer durch die Gassen von Trier und zum Finale ins malerische Luxemburg führt.

„Es gibt so viele eindrucksvolle Orte entlang der Saar und der Mosel, die sich perfekt für ein Abenteuer mit Donald Duck und seinen Neffen eignen. Am Ende mussten wir eine Auswahl treffen“, erklärt der verantwortliche Redakteur Johannes Kanty. Disney-Zeichner Ferran Rodriguez fügt hinzu: „Es war spannend, all diese Orte zeichnerisch zu entdecken und in witzige Szenerien umzusetzen.“

Menschen, die in der Region bewandert sind, werden einige Bilder und versteckte Insider-Witze erkennen. Da wird die berühmte Saarschleife beschrieben, es gibt das saarländische Nationalgericht „Dibbelabbes“, man kann den Trierer Domstein entdecken und die Luxemburger mit einem fröhlichen „Moien“ begrüßen. Gerade in Zeiten wiederkehrender Grenzkontrollen ist es dabei sehr wohltuend, dass die Story nicht an der deutschen Grenze halt macht.

Das Micky-Maus-Heft hat nichts an seiner Faszination verloren. Zudem können Kinder und Jugendliche hier ganz nebenbei noch etwas lernen, werden Begriffe und Schauplätze doch gern anhand informativer Fußnoten erklärt. Außerdem findet sich im Mittelteil des Magazins ein Faltblatt, auf welchem die Comic-Orte den realen Orten gegenüber gestellt werden. Wer diese aus verschiedenen Heften sammelt, hat genügend Anregungen für die nächsten Urlaube.