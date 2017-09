VERÖFFENTLICHUNG » 11.09.2017

ARTIST » Lindsey Stirling

PUBLISHER » riva Verlag

11.09.2017

Lindsey Stirling hat die Musikwelt im Sturm erobert. Sie war im Finale von „America’s Got Talent“ und begann ihre Karriere mit dem YouTube-Channel „Lindseystomp“, auf dem ihre Videos mehrere 100 Millionen Mal angeklickt wurden. Am Anfang gab es noch viel eigenwillig interpretierte Filmmusik – später dann Eigenkompositionen, die ins Ohr gehen. Natürlich kann man sie als hippes YouTube-Phänomen abtun, ihr Auftreten als kurzfristig bezeichnen und sie gleich wieder vergessen, doch damit würde man der jungen Violinistin Unrecht tun. Sie ist ein Popstar der heutigen Zeit, der es geschafft hat, gleichzeitig in den Dancefloor- und Klassikcharts aufzutauchen.

In ihrer Autobiografie erzählt Lindsey von ersten Geigenstunden und kleinen Auftritten bis zu ihrem Durchbruch auf YouTube und der ausverkauften Welttournee. Mit ihrem unverwechselbaren Humor berichtet sie von kleinen und großen Rückschlägen, warum sie als Kind eine Augenklappe tragen musste und wie sie als junge Frau erfolgreich gegen eine Essstörung kämpfte.

Das Buch ist spannend und vor allem lustig geschrieben. Man erfährt viel mehr aus Lindseys Privatleben, als man zu hoffen wagte. Wer dieser durch und durch sympathischen Künstlerin etwas näher kommen möchte, dem sei das Buch wärmstens empfohlen. Unterlegt ist die Biographie mit unzähligen Farb- und S/W-Fotos, die sie in vielen Lebenslagen zeigen und Kindheit wie Jugend umfassen. Die einzelnen Kapitel sind thematisch geordnet und recht kurz gehalten – insgesamt ein amüsantes Lesevergnügen.

Unsere Lindsey Stirling Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 25.09.2017 um 17:46 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Lindsey Stirling

Letzte Aktualisierung am 25.09.2017 um 17:46 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API