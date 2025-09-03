Max Bentow "Rabenland"

Unter seinem bürgerlichen Namen Dirk Dobrow war der gebürtige Berliner schon als Bühnenschauspieler und Dramatiker erfolgreich, bevor er 2011 unter dem Pseudonym Max Bentow seinen ersten Kriminalroman um den Kommissar Nils Trojan veröffentlichte. Zahlreiche weitere Romane folgten, und mit der Profilerin und Kriminalpsychologin Carlotta Weiss steht dem Kommissar inzwischen eine kompetente Kollegin zur Seite. Mit „Rabenland“ erscheint aktuell der zweite Teil der neuen Thriller-Reihe, in der die beiden gemeinsam ermitteln.

Die seit fast einem Jahr vermisste Lilly Steiner wird an ihrem 18. Geburtstag schwer verletzt vor einer Klinik abgelegt. Relativ schnell stellt sich heraus, dass sie auf einer Landstraße in einem entlegenen Waldstück angefahren wurde – aber Lilly selbst ist schwer traumatisiert und hat keinerlei Erinnerung an die letzten Monate. Carlotta und Nils übernehmen die Ermittlungen, was sich nicht nur wegen der anhaltenden Amnesie von Lilly und des unkooperativen Verhaltens der Eltern sehr schwierig gestaltet. Denn jede neue Spur, auf die sie stoßen, führt in die Irre und mehrere tragische Vorfälle machen jeden noch so kleinen Fortschritt wieder zunichte.

Erst als sich Lilly vage erinnert, unter Raben gelebt zu haben und ihr Zwillingsbruder vom Buch eines Rabenforschers erzählt, das Lilly vor ihrem Verschwinden ständig bei sich trug, scheinen die Ermittlungen langsam voran zu kommen. Die Lösung des Falls liegt allerdings nicht nur in einer völlig unvermuteten Richtung, sondern bringt das Ermittlerteam auch an persönliche Grenzen – damit aber auch näher zusammen.

Max Bentow schreibt überaus spannend und schafft in diesem Roman eine beklemmende und auch etwas mystische Atmosphäre. Durch ständige Wechsel in der Erzählperspektive erhält man Einsicht in das Innenleben der Ermittler, sowie auch immer wieder in das der wichtigsten anderen Figuren des Romanes. Als Leser kann man auf einige wirklich überraschende Wendungen gespannt sein – und am Schluss überschlagen sich die Ereignisse, so dass man das Buch kaum aus der Hand legen will.

Für Fans von Bentows Thrillern ist „Rabenland“ auf jeden Fall eine Empfehlung, aber auch für Neueinsteiger geeignet, da es keine Spoiler zu vorigen Fällen gibt. Und Nils Trojan und Carlotta Weiss sind zwei sympathische und authentische Hauptfiguren, deren Entwicklung man gerne weiter verfolgen möchte!