Samantha Hayes "Eine von uns"

Obwohl sie schon als Kind davon träumte, Bücher zu schreiben, dauerte es eine ganze Weile, bis Samantha Hayes tatsächlich ihren ersten Roman veröffentlichte. Inzwischen ist sie nicht nur in ihrer Heimat Großbritannien, sondern auch international mit ihren außergewöhnlichen Thrillern erfolgreich. Aktuell erscheint mit „Eine von uns“ ihr neuester Roman auch in deutscher Übersetzung.

Gina, Annie, Laura und Sara sind unzertrennlich und beste Freundinnen – bis Sara mit 15 Jahren plötzlich spurlos verschwindet. Jahre später sind die übrigen drei immer noch befreundet, wenn auch ihre Leben sich ganz unterschiedlich entwickelt haben. Annie ist eine berühmte Schauspielerin und Sängerin, Laura eine mäßig erfolgreiche Anwältin und Gina ist mit ihrem Jugendschwarm Matt verheiratet und Mutter von zwei kleinen Kindern. Nachdem ihr Haus fast komplett abgebrannt ist, ist Gina heilfroh, dass sie mit ihrer Familie im Haus von Annie unterkommt, die selbst gerade auf Weltreise ist.

Die mysteriöse Mary, die auf einmal vor der Tür steht und sich als Annies Haushälterin vorstellt, ist Gina zwar von Anfang an ein wenig unheimlich, aber schließlich schreibt Annie nur Gutes von ihr und Gina kann die Unterstützung im Haushalt gut gebrauchen. Doch immer wieder kommt es zu seltsamen Vorfällen und die Situation spitzt sich zu, als Mary mit ihrem angeblichen Sohn Tyler sogar ins Haus einzieht. Da Annies renovierte viktorianische Villa in Hastings steht, dem Heimatort der vier Freundinnen, wird Gina zusätzlich von belastenden Erinnerungen an die Vergangenheit geplagt.

Samantha Hayes erzählt die Geschichte hauptsächlich aus der Sicht von Gina, fügt aber immer wieder ein Kapitel aus der Perspektive von Mary ein. Dadurch erfährt der Leser recht früh, dass die angebliche Haushälterin tatsächlich einige Geheimnisse hat und einen ganz eigenen Plan verfolgt. Zwischendurch gibt es Rückblicke in die Zeit kurz vor Saras Verschwinden, und schnell wird klar, dass die Ereignisse von damals eine bedeutende Rolle spielen. Dennoch hält die Autorin die Spannung über den gesamten Roman hin aufrecht, da sie die Zusammenhänge nur nach und nach enthüllt und zudem einige unerwartete Twists einbaut. Und das endgültige Ende dürfte wohl jeden Leser überraschen!

„Eine von uns“ hat mich schnell in seinen Bann gezogen und gegen Ende konnte ich das Buch kaum noch aus der Hand legen.Wer gerne Psychothriller mit vielschichtige Charakteren und spannenden Wendungen liest, dem kann ich Samantha Hayes neues Werk nur empfehlen!