André Marx "Die drei ??? im Wald der Gefahren"

Es ist mal wieder Zeit für die berühmten drei ??? und ihr neues Abenteuer. Hörspiel Nummer 220 ist aktuell am Start. Stark, dass der Autorenriege immer wieder neue Geschichten um die niemals wirklich alternden Detektive einfallen. Verfasser von “…im Wald der Gefahren” ist Stammautor André Marx aus Osnabrück. Er legt hier eine spannende Geschichte vor, die als Hörspiel aufgrund der Figurenkonstellation besonders gut wirkt.

Zur Story: Die drei ??? freuen sich auf ein Wander-Wochenende in den Rocky Mountains. Was harmlos beginnt, wird zum Kampf ums nackte Überleben! Noch bevor die Wandergruppe aufbricht, wittern die drei Detektive einen neuen Fall. Ein toter Briefkasten und eine Stolperfalle – will jemand die Tour verhindern? Schon auf der ersten Etappe wird es brenzlig. Ein Bach wird zum reißenden Fluss, und Pilze sollte man mit Vorsicht genießen. Als Peter verschwindet, wird klar: Die Wildnis hat etwas zu verbergen. Die drei ??? finden sich im Wald der Gefahren wieder.

Was sich so reißerisch anhört, hat tatsächlich auch gute Spannungselemente zu bieten. Zunächst wird die Wandergruppe vorgestellt, die von renommierten Sprecher*innen charismatisch abgebildet wird. Auch die Hintergrundgeschichte um einen verschollenen Schatz ist schlüssig erzählt. Natürlich bleibt alles jugendgemäß harmlos und der Horror-Faktor hält sich in Grenzen. Es macht aber Spaß, der Geschichte zu folgen und auch Detektiv Peter mal in einer ganz besonderen Rolle zu erleben.

Bei manchen aktuellen Folgen ist inzwischen spürbar, wie den Autoren die Luft ausgeht und sie sich in Klischees verlieren. Hier ist das aber nicht der Fall. Die Sprecher der drei ??? sind wie immer nicht von dieser Welt. Auch nach so vielen Jahrzehnten immer noch genial. Und Axel Milberg als Erzähler macht ebenfalls einen hervorragenden Job.