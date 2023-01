Kidz Bop "KIDZ BOP 2023"

Obwohl ich selbst Kinder habe und die ganze Familie durchaus musikalisch vielseitig interessiert ist, war mir Kidz Bop bisher kein Begriff – dabei gibt es diese Serie von Alben, auf denen Kinder Songs aus den Charts covern, bereits seit 2001. War das Konzept zunächst vor allem in den USA erfolgreich, hat es sich bald auch in europäischen Ländern durchgesetzt. Die aktuellen Kidz Bop Kids kommen nicht nur aus den USA, sondern auch aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland und präsentieren auf dem für den deutschsprachigen Markt produzierten Album „Kidz Bop 2023“ zahlreiche erfolgreiche Radio- und Streaming-Hits.

Die Songs sind musikalisch nah an den Originalen und aufwendig produziert, und die jungen SängerInnen überzeugen sowohl in den sich abwechselnden Solo-Passagen als auch im Chorgesang. Die Songauswahl von „I’m Good (Blue)“ über „Space Man“ bis zu „Bones“ spiegelt nicht nur die Charts der letzten Monate wider, sondern trifft auch den Musikgeschmack der meisten Teenager. Mit „Ausmacht“ , „Bye Bye“ und „Stimme“ sind einige deutschsprachige Hits dabei, die angesichts der Tatsache dass nur eine Sängerin aus Deutschland kommt, erstaunlich akzentfrei dargeboten werden. Als Bonustrack gibt es mit „Kidz Bop Never Stop“ sogar eine partytaugliche Eigenkomposition.

Ob es für die Kids nun aber wirklich ein solches Cover-Album sein muss, wo sich die meisten ohnehin ihre eigenen Playlists fürs Handy mit den Originalsongs zusammenstellen? Manche Songs, wie etwa „Hold Me Closer“, gewinnen zwar durchaus in der Kidz Bop Version, andere wie „Running Up that Hill“ überzeugen leider weniger. Für manche Eltern zählt vielleicht die Tatsache, dass die Texte von allen nicht jugendfreien Begriffen befreit wurden. Allerdings führt das teilweise zu inhaltlichen Verzerrungen, wenn beispielsweise in „Anti-Hero“ „sexy baby“ durch „little baby“ ersetzt wird. Und es wird wohl auch kaum den gewünschten Effekt haben, den Nachwuchs tatsächlich zu schützen – denn entweder interessieren sich die Kids sowieso nicht für die Texte, weil sie sie nicht verstehen, oder sie kennen bereits die Originale.

Abgesehen von diesen Kritikpunkten macht „Kidz Bop 2023“ aber durchaus Spaß, bietet musikalische Unterhaltung auf ordentlichem Niveau und kommt bestimmt auch gut als Soundtrack für die nächste Kinderdisco an.