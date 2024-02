André Marx "Die drei ??? und der Puppenmacher"

Es hat sich inzwischen etabliert, dass die 25er Jubiläen der drei ??? Hörspiele immer mit erweitertem Umfang daher kommen. So ist es auch bei Folge 225 „…und der Puppenmacher“. In diesem Fall gibt es eine 3-CD-Box, was die Länge des Hörspiels auf gut drei Stunden ausbaut. Sehr cool, denn so hat man viel mehr Zeit, um die Geschichte komplett zu erzählen und die nötige Spannung aufzubauen.

Die Handlung lässt sich zunächst – ohne Spoiler – so zusammenfassen: Deep Spring ist ein verschlafener Ort in der Wüste von Arizona. Die drei ??? reisen an, um die Hochzeit eines alten Bekannten zu besuchen. Doch während die Vorbereitungen in vollem Gange sind, pflastern unheimliche Puppen den Weg der Detektive. Als sie schließlich ein Hochzeitspaar aus Mais, aufgehängt im Gebälk, entdecken, bekommt nicht nur die Braut kalte Füße. Können Justus, Peter und Bob die seltsamen Geschehnisse aufklären? Schaurige Maispuppen, Schüsse und verurteilte Verbrecher sind keine guten Vorzeichen für eine Hochzeit, doch die drei ??? geben ihr Bestes, um das Fest zu retten.

Die Story wurde von André Marx geschrieben. Es gibt eine spannende Handlung, die – abgesehen von der Verwendung von Smartphones – fast schon im Retrobereich angesiedelt ist. Alte Bekannte aus vorangegangenen Folgen tauchen auf. Man wird auf einige falsche Fährten gelockt und es gibt überraschende Wendungen. Also keine 08/15-Geschichte, sondern durchaus eine der besseren Folgen.

Im Hörspiel-Format freut man sich über die altbekannten Stimmen der drei ??? und vor allem über Erzähler Axel Milberg. Seine charismatische, sanfte Stimme ist einfach wunderbar. Als Special Guest ist Tim Mälzer mit dabei, der – wie soll es anders sein – einen Koch mit wichtiger Nebenrolle spielt.

Fazit: Die ausgedehnte Folge tut der Erzählung ausgesprochen gut. Nach längerer Zeit mal wieder ein Hörspiel mit den drei ???, das mich von Anfang bis Schluss gefesselt hat.