Andreas Kümmert "Working Class Hero"

Andreas Kümmert war schon ein gestandener Musiker, als er vor zehn Jahren den Titel „The Voice of Germany“ bei der gleichnamigen TV-Casting-Show gewann. Man kann also nicht behaupten, dass seine musikalischen Kariere mit diesem Sieg erst begann, einen ordentlichen Schub hat sie dadurch aber schon erhalten. Bis heute ist der Sänger und Songwriter bodenständig und authentisch geblieben, wofür nicht zuletzt auch der Titel seines aktuellen Studioalbums „Working Class Hero“ steht.

Rock, Blues und Soul sind Kümmerts musikalische Wurzeln, denen er auch weiterhin treu bleibt. Vom epischen Opener „Leave The Radio On“ bis zum abschließenden melancholischen „Miracles“ überzeugt das Album mit starken Melodien, ehrlichen Texten und mitreißenden Rhythmen. Ob zeitloser Rock wie „Clown Song“ oder „In My Bones“, berührende Balladen wie „I Don’t Know“ oder atmosphärischer Blues wie „In It For The Money“ – Kümmert verleiht jedem Song mit seinem beeindruckenden Gesang die richtigen Emotionen, und die auf Bass, Gitarren, Keyboards und Percussion basierenden Arrangements seiner Band sorgen für den passenden Sound.

Inhaltlich geht es – wie bei diesem Genre zu erwarten – weniger um die glücklichen und unbeschwerten Zeiten des Lebens, sondern es werden durchaus persönliche Krisen und schwierige Themen verarbeitet. „Poor Boy Boogie“ erzählt die traurige Geschichte eines einsamen Mannes, und „Mother’s In The Kitchen“ dreht sich um mysteriöse Kindheitserinnerungen. „Hard Times“ gibt es, selbst wenn man jemanden von ganzem Herzen liebt, aber zum Glück auch versöhnliche gemeinsame Momente wie in „Spaceship“ oder „Lay in Front Of You“.

Eine besondere Verbindung hat Kümmert zu dem Song „Rocket Man“ von Elton John, mit dem er 2013 in den Blind Auditions alle Jury-Mitglieder überzeugte, und der sich auf diesem Album nun nochmal in einer neuen und ganz eigenen Version findet.

Mit „Working Class Hero“ bietet Andreas Kümmert seinen Fans genau das, was sie von ihm erwarten dürfen: Ehrlichen, handgemachten Rock, Soul und Blues auf hohem Niveau.