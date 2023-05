Rolf Zuckowski "Die Pferdefreunde - Reiten ist mehr"

Bei den unzähligen Liedern, die Rolf Zuckowski bereits geschrieben und veröffentlicht hat, sollte eigentlich jedes für Kinder und Eltern relevante Thema abgedeckt sein. Tatsächlich gibt es aber noch Lücken, und eine davon wird nun mit dem Album „Reiten ist mehr“ gefüllt.

Da die Hamburger Reitpädagogin Stefanie Gontard schon immer gerne Rolf Zuckowskis Lieder bei ihrer Arbeit verwendete, es aber keine Stücke zum Thema Reiten von ihm gab, schrieb sie nach und nach immer mehr eigene Texte zu seinen bekannten Melodien. Gemeinsam mit Zuckowski selbst, den sie bei einem Besuch auf ihrem Reiterhof von ihrer Arbeit überzeugen konnte, entstand die Idee, 14 dieser neugetexteten Lieder als thematisches Album für alle Pferdefreunde zu veröffentlichen. Für die Umsetzung haben sich zwei Chöre zusammengetan – die Hamburger Alsterfrösche und das Junge Musical Braunschweig.

So wird dann statt der Jahreslauf in „Die Jahresuhr“ der Alltag „Auf dem Ponyhof“ besungen und aus „Stups der kleine Osterhase“ wird „Balduin, der Reitstallkater“, der aber genauso frech ist. „Die Pferde dieser Welt“ sind ebenso unterschiedlich wie die Kinder in „Das eine Kind ist so, das andre Kind ist so“ und die „Akrobaten mit Mut“ haben beim Voltigieren mindestens soviel Spaß wie „Die Kinder des Rock’n’Roll“.

Für die neuen Aufnahmen wurden teilweise die Original-Playbacks der ursprünglichen Lieder verwendet und teilweise von Produzent Dieter Faber neue Arrangements geschrieben. Beim Gesang wechseln sich Chorpassagen mit gut besetzten Solisten ab. Nur bei zwei Liedern singt Rolf Zuckowski selbst mit: „Bald reite ich“ ist die gelungene Reiterversion des Mutmachliedes „Ich schaff das schon“, und aus dem Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ wird das launige „Bei der Weihnachtsreiterei“.

Ich hatte zunächst etwas Bedenken, ob die beliebten und bekannten Lieder von Rolf Zuckowski so ohne weiteres auch mit neuem Text funktionieren. Doch obwohl ich selbst kein Pferdenarr bin und Reiten nur aus zweiter Hand bei meiner Tochter miterlebe, sprechen mich die Geschichten um Reiteralltag und Pferdeglück durchaus an – auch wenn mir einige der Lieder im Original persönlich immer noch besser gefallen. Für alle Pferdefreunde ist „Reiten ist mehr“ aber auf jeden Fall eine wunderbare Ergänzung der Zuckowski-Liederwelt!