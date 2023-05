The Damned "Darkadelic"

In fast fünf Jahrzehnten ihres Bestehen haben THE DAMNED Punk- und Rockgeschichte geschrieben. 47 Jahre nach der Veröffentlichung ihres bahnbrechenden Debütalbums “Damned Damned Damned” kehren die Pioniere der britischen Musikszene mit “Darkadelic”” zurück, ihrem ersten Studioalbum seit dem UK Top-10-Album “Evil Spirits” aus dem Jahr 2018. Das neue Album setzt den musikalischen Weg fort, den die Band mit ihrer erfolgreichen Live-Veröffentlichung “A Night of a Thousand Vampires” eingeschlagen hat. Diese Veröffentlichung erlangte im letzten Jahr Platz 1 der UK-Charts und verbreitete eine ähnlich düstere Atmosphäre wie das neue Studioalbum.

Auch 2023 bieten THE DAMNED mit zwei der vier Gründungsmitglieder immer noch einen bahnbrechenden Sound. Neben Dave Vanian, Captain Sensible, Paul Gray und Monty Oxymoron stößt William Granville-Taylor erstmalig als Schlagzeuger zur Band. Zwölf Songs in 48 Minuten zeigen auch, dass es beim Punk nicht immer kurz und heftig zugehen muss.

Das Album startet rockig mit “The Invisible Man”, das ein starkes psychedelisches Zwischenspiel zu bieten hat. Laut und düster geht es mit “Bad Weather Girl” weiter. Wer ein wenig zur Ruhe kommen will, muss sich bis “Western Promises” gedulden, um danach von “Wake The Dead” mit sonoren Vocals wieder wach gerüttelt zu werden.

“Darkadelic” hat eine Reihe starker Hymnen zu bieten, die mit Vanians Stimme trotz seiner 66 Jahre hervorragend getragen werden. Längst bietet die Band mehr als Punk, obwohl die politische Richtung durchaus stimmig ist. Ein beliebtes Feindbild wie Boris Johnson bekommt mit “Beware Of The Clown” verdientermaßen einen eigenen Song.

“Leader Of The Gang” hat eine fast schon poppige Attitüde, doch vor allem gibt es starken Gitarrenrock wie in “Motorcycle Man” und überhaupt ist “Darkadelic” ein durch und durch mitreißendes Album voller Energie. Da freut man sich auf eine Live-Umsetzung!