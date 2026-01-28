Bat For Lashes "Fur And Gold"

Die in London lebende Musikerin und multidisziplinäre Künstlerin Natasha Khan, besser bekannt als Bat For Lashes, veröffentlicht eine neu gemasterte Version ihres gefeierten Debütalbums „Fur and Gold“ von 2006 auf 180-Gramm-Schwarzwachs für Audiophile und ein erweitertes Doppel-CD-Set mit bislang unveröffentlichten Fotos. Zum 20-jährigen Jubiläum wurde das Album von Frank Arkwright in den legendären Abbey Road Studios neu gemastert. Neben dem Originalalbum enthält die Neuauflage eine Reihe bislang unveröffentlichter Demos aus den Jahren 2005/06 sowie Live-Aufnahmen aus der BBC Live Lounge und Sessions mit Rob Da Bank.

„Mein Debütalbum ist fast 20 Jahre alt und nimmt noch immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen ein“, sagt die Künstlerin. „Als ich das Album neulich gemeinsam mit meinem Produzenten David Kosten wieder durchgehört habe, war ich sehr bewegt– keine Kompromisse, jede Menge Raum, schräge MIDI-Sounds, ironische Texte, Donner und Blitz, Girl-Group-Chöre, Herzschmerz und Magie … Das war die Platte, auf die ich mein ganzes Leben gewartet hatte. Und ich finde, sie hält noch immer stand. Ich hoffe, dass noch mehr Menschen in dieses Universum eintauchen.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit „Fur and Gold“ wurde Natasha Khan aus dem Stand für den Mercury Music Prize nominiert. Songs wie „What’s a Girl to Do?“, „Horse and I“ und „Trophy“ machen das Album zu einem modernen Klassiker: ein Werk voller Imagination, Herzblut und künstlerischer Eigenwilligkeit.

Die mystischen Songs mit Piano- und Harfenklängen erinnern an Sängerinnen wie Björk und Kate Bush. Mit diesen Klängen ist das Debüt bis heute zeitlos schön und wirkt als Gesamtkunstwerk. Eine visionäre Mischung aus Mythos, Emotion und cineastischem Pop!