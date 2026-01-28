Howard Carpendale "Zeitlos"

„Zeitlos“ ist der perfekte Titel für ein Album zum 60jährigen Bühnenhubiläum von Howard Carpendale, denn neben Roland Kaiser ist der in Südafrika geborene Schlagersänger der letzte Große aus einer alten Garde von Schlagersängern, die durch die ZDF-Hitparade zu regelmäßigen Gästen in deutschen Wohnzimmern wurden. Nach erfolglosen Versuchen als Beat-Sänger und Presley-Imitator erhielt er 1966 seinen ersten Plattenvertrag bei der Electrola und wurde über Nacht zum Star.

Das ist jetzt 60 Jahre her – und im Januar feierte Howie seinen 80. Geburtstag. Genug Grund zum Feiern! Das Jubiläumsalbum bietet packende Neuaufnahmen seiner allergrößten Hits. Es ist ein ganz besonderes Geschenk, das der Entertainer sich und seinen Fans macht. Erweitert um eine neue Komposition (die jüngste Single „Ein neuer Morgen“), vereint „Zeitlos“ die grandiosen Klassiker, die es auch auf der aktuellen Abschiedstour zu hören gibt.

„Ti Amo“, „Nachts wenn alles schläft“, „Samstag Nacht“, „Hello Again“ und „Tür an Tür mit Alice“ gehören längst zum deutschen Kulturgut und können jede Party bereichern, selbst wenn das Publikum viele Jahrzehnte jünger ist als der Sänger. Als Zugeständnis an den Zeitgeist findet sich zudem eine Liveversion von „Sophia Loren“, die Carpendale zusammen mit Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys eingesungen hat. Macht Spaß!

Der neue Song versprüht Optimismus: „Denn es kommt ganz bestimmt ein neuer Morgen“, so der Entertainer, der damit genau dieses Gefühl des Zusammenhalts und der Zuversicht, das seine Liveshows so magisch macht, in seine neueste Hitmelodie verwandelt. Auch wenn er aktuell niemanden sieht, „der wissen könnte, wie es weitergeht“, verschnürt er sein Grundvertrauen und diese Zuversicht zu einer absolut euphorischen Hook – richtig schön rockig, mit Chorgesängen, Optimismus und Emotionen pur.

Die Klassiker gibt es in neuen, aufgepeppten Arrangements. Das mag nicht jedem Fan gefallen, doch die Ur-Versionen sind ja damit nicht verschwunden und wenn man Carpendale-Purist ist, hört man halt die Originale. Ein Best-of-Aufguss wäre für mich jedenfalls langweilig gewesen. Die rockige, selbstironische Who-the-Fuck-Version von „Tür an Tür mit Alice“ zeugt von Humor und das gehauchte „Ti Amo“ klingt aus der Kehle des Senioren von lasziver als beim Original.

Kurios auch, dass „Zeitlos“ das erste Nummer-1-Album in der Geschichte des Sängers ist. Das hat er sich verdient. Im Booklet der CD finden sich viele Fotos aus sechs Jahrzehnten und ausführliche Infos zu den enthaltenen Songs. Am 12. März 2026 startet in Riesa die Abschiedstournee mit seiner 15-köpfigen Band. Dann wird noch einmal – so auch der Tourtitel: „Let´s Do It Again!“ – gemeinsam getanzt, gesungen und eine Ikone der deutschsprachigen Pop- und Schlagergeschichte gefeiert.

Howard Carpendale LIVE 2026

12.03.2026 – Riesa, WT Energiesysteme Arena

13.03.2026 – Erfurt, Messehalle

14.03.2026 – Halle (Westfalen), OWL Arena

17.03.2026 – Trier, SWT Arena

18.03.2026 – Köln, Lanxess Arena

19.03.2026 – Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena

21.03.2026 – Nürnberg, PSD Bank Arena

25.03.2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

26.03.2026 – München, Olympiahalle

28.03.2026 – Frankfurt, Festhalle

29.03.2026 – Dortmund, Westfalenhalle

07.04.2026 – Mannheim, SAP Arena

08.04.2026 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

10.04.2026 – Rostock, StadHalle

11.04.2026 – Magdeburg, GETEC Arena

12.04.2026 – Hannover, ZAG Arena

14.04.2026 – Bremen, ÖVB Arena

16.04.2026 – Berlin, Uber Arena

17.04.2026 – Kiel, Wunderino Arena

18.04.2026 – Hamburg, Barclays Arena