Ben Zucker "Was wir haben, ist für immer"

Fünf Karrierejahre, drei erfolgreiche Alben – Benjamin Fritsch alias Ben Zucker hat gut vorgelegt und das festgefahrene Schlagergenre in letzter Zeit ordentlich aufgemischt. Klar könnte man sagen, es sei noch etwas früh für eine Best-of-Collection – aber was soll’s? Der Mann mit der rauen Stimme erschließt sich immer wieder neue Hörerschichten. Und wer schon alles im Regal hat, bekommt zumindest fünf neue Stücke und neu eingespielte Versionen der älteren Songs.

„Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam so viele Höhen und Tiefen erlebt, bei so vielen Konzerten zusammen abgefeiert“, so Ben Zucker über sein kommendes Album. „Gelacht, geweint und einfach nur abgerissen. Dafür möchte ich mich bei all meinen Fans bedanken und ich freue mich schon jetzt so extrem auf die nächsten fünf gemeinsamen Jahre!“

Im Sommer 2017 begann mit der Veröffentlichung des Debütalbums “Na und?!” seine Erfolgsgeschichte, die sowohl dank der Authentizität des Musikers als auch der Treue seiner Fanbase auf einem festen Fundament steht. Fünf Jahre später dankt er seinen Fans, der sogenannten “Zuckerbande” mit dem Song “Unsere Lieder”, der zum großen Teil aus Songtiteln des Künstlers besteht:

Mit diesem Song startet auch die Compilation und dann geht es Schlag auf Schlag durch drei Alben in die Gegenwart. Highlights? “Was für eine geile Zeit” im Doppelpack mit DJ Ötzi, der coole Remix von “Mein Berlin”, die starke Orchesterversion des Songs “Einfach weg” und natürlich das Duett mit Altmeisterin Bonnie Tyler: “It’s A Heartache” zeigt zum einen, dass Ben auch in englischer Sprache bestehen kann, und zum anderen, dass die charismatisch rauen Stimmen der Beiden wie Faust aufs Auge zusammenpassen.

Das Album bietet mit zwanzig Tracks einen guten Querschnitt, der auch Neulingen die Stimme dieses fantastischen Sängers aus MeckPomm nahe bringt. Zusätzlich zur CD gibt es eine Fotobuch-Edition, die persönliche Einblicke in die letzten fünf Jahre aus dem aufregenden Leben von Ben Zucker gewährt und die bisherigen gemeinsamen Erinnerungen für alle Fans zusammenfasst.