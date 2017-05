VERÖFFENTLICHUNG » 05.05.2017

Brandi Carlile ist in Ravensdale, Washington, aufgewachsen. Kein Wunder also, dass sie Countrymusik als ersten Einfluss nennt. Mit 17 ging sie aber nach Seattle und lernte quasi die dunkle Seite der Macht kennen. Das selbst betitelte Debüt brachte sie 2005 auf die Liste des Rolling Stone Magazins („artist to watch“) und mit „The Story gelang zwei Jahre später der große Durchbruch. Produziert von T-Bone Burnett erhielt es besonderen Anschub durch die Verwendung ihrer Songs in der US-Serie „Grey’s Anatomy“. Seitdem ist auch Europa angefixt und der Name Brandi Carlile vielerorts ein Begriff.

Dass nun die Crème de la Crème der Rock- und Popszene das Album zehn Jahre nach Veröffentlichung abfeiert, ist ein großes Signal an die Musikwelt. Von Dolly Parton über The Avett Brothers und Pearl Jam bis hin zu Adele ist eine wahrlich illustre Schar dabei, um die Folksongs neu zu interpretieren.

“Es ist wie beim Kampf von David gegen Goliath”, sagt Brandi Carlile über das Projekt. “Seitdem ich Mutter bin, beschäftigt mich der Gedanke sehr, dass der Krieg so vielen Menschen ihre Kindheit raubt. Also fragte ich Musiker, die ich bewundere und meine Freunde, ob sie mir dabei helfen könnten, einen Stein auf einen Riesen zu schleudern. Dieser Riese ist für mich ein Sinnbild für die Flüchtlingskrise und ich möchte versuchen, mit der Kraft der Musik zu helfen! Und sie ergänzt: “Es kommt nicht auf die Wucht deines Wurfs an, sondern darauf, wie hoch du ihn ansetzt.”

Der Erlös des Albums ist nämlich für die Organisation War Child UK gedacht – eine Organisation, die Kinder in Krisengebieten unterstützt. Brandi Carliles eigene Benefiz-Stiftung „The Looking Out Foundation“ startete bereits 2016 die STORY-Kampagne, um auf die Aktivitäten von War Child UK aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. Ein so hehres Ziel, dass sogar Barack Obama bereit war, ein Vorwort für das Booklet zu schreiben.

Der Großteil der Songs auf dem Album „Cover Stories“ wurde 2016 mit renommierten Gastmusikern aufgenommen. Ausnahmen bilden hierbei Adeles Version von “Hiding My Heart”, ursprünglich ein Bonus Track ihres 2011er Albums „21“ und Ruby Amanfus “Shadow On The Wall”, das bereits 2015 erschien. So unterstützt Gitarrist Chris Stapleton Kris Kristofferson auf “Turpentine” und Miranda Lambert singt auf Anderson Easts “Josephine” die Backing-Vocals. Als Produzenten waren tätig: Dave Cobb (Kristofferson, Parton und Price); Patrick Carney von den Black Keys (Ruby Amanfu) sowie Brandi Carlile und ihre langjährigen Bandkollegen Tim und Phil Hanseroth alias “The Twins” (Secret Sisters und TORRES).

Trotz unterschiedlicher Stile und Herangehensweisen bleibt das Album dennoch homogen in seiner Folk-Lastigkeit und der wundervollen Musik. Alle geben eigenständige Interpretationen ab – und doch behält „The Story“ seinen Zauber und seinen Charme.

Auf den 10-jährigen Jahrestag von The Story angesprochen, antwortet Carlile: “Dieses Album schmiedete mich und The Twins für immer aneinander und war wegweisend für unsere Band. Die Erfahrung, sich nach zehn Jahren wieder mit dem Longplayer zu beschäftigen, hat mich verändert. Es war beinahe surreal, die Interpretation meiner Songs durch meine persönlichen Helden zu erleben. Es machte mich demütig, denn The Story war zu etwas Größerem geworden, als ich es selbst bin.”

