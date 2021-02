Crystal Palace mit live-CD der “Scattered Shards” Tour

Crystal Palace wurden Anfang der 90er Jahre in Berlin gegründet. Das einzige verbliebene Gründungsmitglied ist heute Yenz Strutz, der ursprünglich nur am Bass auftrat. Anfang 2000 übernahm Yenz auch die Gesangsrolle. Aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit zwischen den Musikern wurde viel herausragendes Material geschaffen, so dass die Band Anfang 2013 mit der Aufnahme des Albums “The System of Events” beginnen konnte. Bei dieser Produktion waren einige erfolgreiche externe Künstler wie Colin Edwin (Porcupine Tree), Kalle Wallner und Yogi Lang (beide RPWL) zu Gast. Im Sommer 2013 wurden Crystal Palace vom deutschen Label “Gentle Art of Music” signiert.

2016 wurde das bis dahin erfolgreichste Album der Band namens “Dawn Of Eternity” veröffentlicht. Damit erreichte man Platz 17 in den internationalen AOR-Charts. Die Band veröffentlichte ihr aktuelles Album “Scattered Shards” im Frühjahr 2018. Diesmal blieb die Besetzung von Crystal Palace dieselbe, aber die Band wechselte das Label und entschied sich für Progressive Promotion Records.

Am 5. Februar erschien eine live-CD der “Scattered Shards” Tour, die die Berliner im Jahr 2019 auf überdurchschnittlich viele Konzerte quer durch Europa führte. Ich selbst konnte das wundervolle Abschlusskonzert gemeinsam mit Thomas Thielen (t) in der TUFA Trier erleben und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich bis dahin noch nie mit der Band beschäftigt hatte. Ein grober Fehler, denn musikalisch war das Konzert eine echte Offenbarung. Yenz’ Stimme kam ebenso gewaltig und glasklar aus den Boxen wie der Hammersound, den die Produktion in der Tufa zu bieten hatte. Und die Instrumentalisten von Crystal Palace waren mit filigranen Soli und handwerklich perfekter Arbeit eine Wucht.

Die im Parkvilla Theater, Alphen a/d Rijn (Niederlande) aufgenommene live-CD ist eine gute Mischung der letzten drei Studioalben mit Schwerpunkt auf “Scattered Shards”. Ich mag die starken Arrangements und die perfekte Gratwanderung zwischen klassischem Progressive Rock und Neo Prog (um diese Schubladen mal aufzumachen und schnell wieder zu schließen). Crystal Palace sind eine fantastische Liveband. Das kann man auch durch die heimischen Boxen spüren. Ein klarer und wuchtiger Sound sind ihr Markenzeichen – und die Lyrics, die sich um philosophische Gedankengänge und die Gräueltaten der Menschheit drehen, sind intelligent ausgearbeitet.

Die CD erscheint im Paket mit einer auf DVD gebannten Filmaufnahme des Konzertes. Kein visueller Hochgenuss, aber man bekommt einen guten Eindruck von den Livequalitäten. Der Release ist auf 300 Exemplare limitiert, also schlagt zu! Hier im PPR Shop gibt es das gute Teil (und noch mehr geniale Musik):

https://www.ppr-shop.de/epages/62161184.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62161184/Products/PPR-094

Ende des Jahres soll das erste echte Konzeptalbum der Band mit 70 Minuten neuer Musik erscheinen. Wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden!