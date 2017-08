VERÖFFENTLICHUNG » 25.08.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Culcha Candela

LABEL » RCA, Sony Music

25.08.20177 / 9

Und wieder gab eine selbst verordnete Kreativpause Culcha Candela Zeit, sich ein Stück weit neu zu erfinden. Ihr Alleinstellungsmerkmal als Weltmusik-Rapper haben sie ja nun schon seit langer Zeit verloren. Viele sind auf den Zug aufgesprungen und man hört die Mischung aus HipHop, Reggae und Latinsound in vielen neuen Produktionen.

Mit „Candelistan“ hatte man vor zwei Jahren versucht, sich wieder an die Spitze des Zuges zu setzen – doch der große Erfolg blieb leider aus. Culcha Candela erreichten zwar Platz 11 der Charts, hielten sich aber nur fünf Wochen in den Hitparaden.

Es ist also an der Zeit, neue Wege zu gehen. „Feel Erfolg“ bietet Elektro-Sound und Dancehall-Beats. Das ist für Culcha Candela neu. Auch ein augenzwinkernder Ausflug in den deutschen Schlager wird mit „Schlager schlägt zurück“ gewagt. „Cool mit mir selbst“ bietet gar ein Feature mit VitaliZe & Ela. Und wer Culcha Candela kennt, weiß, dass Frauenstimmen hier bislang nichts zu suchen hatten. Also auch ein Novum.

Was aber auf der ganzen Albumlänge wieder im Vordergrund steht, ist die Live-Energie, die das Kollektiv seit Jahren an den Tag legt und die sie wieder voll ausspielen. In dieser Hinsicht bleibt alles beim alten. Man kann einfach nicht anders, als mitzuwippen und die eingängigen Textzeilen aufzunehmen. Culcha Candela bleiben im Kern die krasse Liveband, die sie seit Jahren sind. Der Großteil der Texte ist in deutscher Sprache interpretiert – mit einigen englischen und spanischen Einsprengseln.

Die vier übrig gebliebenen Mitglieder des Kollektivs ziehen ihre Mission mit Spaß und viel Energie durch. Am stärksten finde ich Culcha Candela dann, wenn die Stimmen der Sänger und Rapper polyphon zusammen treffen und jeder den Frontmann raushängen lässt. Wir können sicher ein, dass diese Mischung auch in Zukunft eine explosive Liveshow bieten wird.

