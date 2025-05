Deine Cousine "Freaks"

„Ist das noch Familie oder ist das schon Kult?“, fragt der Promotext zum neuen Album von DEINE COUSINE. Ich will es vorweg nehmen: natürlich Kult! Mit ihrem dritten Studioalbum „Freaks“ erreicht die Karriere von DEINE COUSINE einen neuen Höhepunkt und zelebriert die Kraft der Gemeinschaft in einer Zeit, die immer wieder versucht, uns auseinanderzureißen.

Die zwölf neuen Songs auf Freaks behandeln kollektive Emotionen – mal im big picture, mal anhand von persönlichen Episoden erzählt – und vermitteln ohne Plattitüden ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, das auf Geschlecht, Sexualität, Religion oder sonstige verstaubte Rahmen scheißt. Laut Frontfrau Ina Bredehorn versammelt das Album Songs über „mich, meine Leute und meine zehn Persönlichkeiten“, und damit sind alle gemeint, die mit offenem Herzen und Toleranz durch die Welt gehen.

Der Opener „Allez, allez“ kommt rockig und mitreißend. „Go fuck yourself“ klingt nach einer Mischung aus Punk und NDW. Großartig abgeliefert. Dann der Titelsong „Freaks“ – fast schon eine Ballade, aber mit viel Energie und authentischer Beschreibung einer großen Liebe.

Das Album hat keinerlei musikalische Berührungsängste und wandelt gekonnt zwischen Punk, Rock und soften Momenten. Dabei kann der Wechsel abrupt innerhalb eines Songs folgen. Dynamisch und kraftvoll erklingen „Sayonara“ und „1986 (Oh, là, là)“. Dazwischen wird es mit „Disclaimer“ auch politisch: „Ja, ich weiß, dass die Erde keine Scheibe ist / Und im Bundestag Faschismus nicht mehr leise ist“. Ein Song mit Haltung.

Ruhiger wird es in Beziehungssongs wie „Zweite Chance“ und vor allem „Keine Liebe verdient“, doch immer wieder kochen die Aggressionen hoch, sei es in „Disneyland“ oder „Jung und dumm“. Diese Songs brettern ordentlich nach vorn und laden zum unharmonischen Mitgrölen ein. Alles in allem ein starkes und vielseitiges Album mit Tiefgang in den Lyrics. So dynamisch wie die unaufhaltsame Frontfrau.

DEINE COUSINE – Live 2025

05.06. Ulm, Ulmer Zelt

07.06. Nürnberg, Rock Im Park

08.06. Nürburgring, Rock Am Ring

13.06. AT – Nickelsdorf, Nova Rock

04.-06.07. Hünxe, Ruhrpottrodeo

30.07.-02.08. Wacken, Wacken Open Air

31.07.-02.08. Elend, Rocken Am Brocken

02.08. Dessau, Dessauer Kultursommer

29.-30.08. Bad Nauheim, Wisselsheim Rockt

20.12. Hamburg, Inselpark Arena