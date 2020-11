Deine Freunde: Das Weihnachtsalbum – Kreativität statt Krise

Krisen sind anstrengend, setzen aber manchmal auch ungeahnte Kreativität frei. Das konnte man in diesem besonderen Jahr in den verschiedensten Bereichen beobachten – und ganz besonders bei Deine Freunde. Die Spezialisten für coole Kindermusik haben in der konzertfreien Zeit nämlich nicht einfach irgendein neues Album produziert, sondern “Das Weihnachtsalbum”!

Wer Deine Freunde kenn, der ahnt schon, dass dabei wenig Besinnlichkeit und klingende Glöckchen zu erwarten sind, sondern eher fette Beats und witzige gerappte Texte, die Weihnachten mal aus einer etwas anderen Perspektive beschreiben.

Im “Präludium” wird das Weihnachtalbum allerdings tatsächlich mit Glockenklang und Chorgesang eröffnet, bevor es in “Das Lied der Wichtel” die ersten Raps auf die Ohren gibt und wir erfahren, wie die Idee für diese CD eigentlich entstanden ist.

“Die krassesten Schlitten” hat natürlich der Weihnachtsmann und für ordentlich Speed ist beim “Renntiererennen” gesorgt. Besinnliche Klänge gibt es weniger oft, doch wenn, dann haben die Jungs auf dem “XXL Wunschzettel” erstaunlich immaterielle Wünsche. Und es wird nostalgisch, wenn sich Deine Freunde mit “C64” an das größte Geschenk ihrer Kindheit zurückerinnern.

„Wir wollten ein Album machen, dass nicht nur besinnlich, sondern auch unterhaltsam und lebensnah ist – und unsere ganz persönliche Sicht auf Weihnachten zeigt!“ Das ist gelungen. So wie hier müssen Weihnachtssongs in den 20ern klingen!