Deine Freunde "Ordentlich durcheinander"

Erst im Jahr 2022 haben Deine Freunde mit einer formidablen BEST OF ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Und schon gibt es mit „Ordentlich durcheinander“ ein neues Album voller Hits und – wie man inzwischen ob mitwachsender Zielgruppe sagen muss – auch für Jugendliche. Was waren das noch für Zeiten, als meine Kids zu „Schokolade“ und „Deine Mudder“ durchs Wohnzimmer gehüpft sind. Jetzt erscheint schon das siebte Album – und wie immer nimmt das Trio sein Zielpublikum ebenso mit auf den Weg wie die Eltern, die sich freuen vom ewigen Kinderliederschema weg zu kommen.

Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck begleiten ihre Fans schon lange durch das Lebens-Jo-Jo des Familienalltags. Und nach einer fast dreijährigen Talfahrt, in der Kinder viel erwachsener sein mussten, als es jemals geplant war, ist es jetzt wieder Zeit für kollektives Ausrasten. Wie der Titel des neuen Albums bereits vermuten lässt, wird es musikalisch vielfältig, chaotisch, lustig, rührend und manchmal auch widersprüchlich, wie das Familienleben selbst: nur veredelt mit treffsicheren Texten, eingängigen Hooks und den dicksten Bässen der Branche.

Mit modernem Hip-Hop-Sound widmet man sich treffsicher neuen Themen: In „Tanz auf dem Vulkan“ etwa, testet der Nachwuchs die elterlichen Grenzen bis zum unausweichlichen Mecker-Ausbruch, um sich dann in „Unmöglich“ zu fetten Elektrobeats abreagieren zu können. Erziehende werden in „Haustier“ mit dem ewigen Wunsch um Familienzuwachs gequält und bekommen doch am Ende des Familientages ein „Ich hab dich lieb“ vor dem ewigen Reigen des Zubettgehens („Raus ins Bett“).

Überzeugend und quirlig geht es wie immer durch die Themen unserer Zeit. Deine Freunde sind und bleiben eine Bank im Kindermusikgeschäft. Neben HipHop gibt es auch einige gehörige Portion Pop, Elektro und sogar eine Tango-Einlage. Wie immer macht dieses Durcheinander großen Spaß – und die Liveumsetzung wird Kinder und Eltern zum Tanzen bringen.

DEINE FREUNDE 2023