DONOTS "Heut ist ein guter Tag"

Es war eine geile Idee, die DONOTS den Opener bei ROCK AM RING 2022 machen zu lassen. Die Leute waren ausgehungert, was Livemusik angeht. Um 14 Uhr war das Gelände proppevoll und es gab Party ohne Ende. Als die Band aus Ibbenbüren dann auch noch ihr zwölftes Studioalbum “Heut ist ein guter Tag” ankündigte, gab es kein Halten mehr. Solch gute Tage sollte es immer wieder geben.

“HEUT IST EIN GUTER TAG ist ein Posi-Punkrock-Album, das trotz oder gerade wegen all der momentanen Gesamtscheiße ganz genau diesen Namen trägt. Songs mit geballten Fäusten und für immer Grinsen im Gesicht. Eine Platte wie ein Gästelistenplatz für die Apokalypse – Gratisgetränke inklusive. Weil – Hand auf’s Herz, Leute: Wir alle haben uns echt Augenblicke verdient, an denen wir einfach einmal wieder sagen können: Heut ist ein guter Tag!”, so die Band über die Platte.

In seinem unverhohlenen Optimismus klingt das Album fast wie eine Liveplatte. Ein Kind singt fröhlich vom Weltuntergang – und dann geht es krachend “Auf sie mit Gebrüll”. Das mag zynisch sein, aber es sorgt auch dafür, die Hörer aufzuwecken und vom Sofa zu reißen. Es gibt starken Punk und schnelle Riffs. Man kann mitsingen zu “Längst noch nicht vorbei” oder in “Hunde los” die anarchische Solidarität leben. Ein Song wie “Augen sehen” hat zu Beginn sogar etwas Melancholie zu bieten – schöner sind aber die zynische Haltung in “Es tut nur weh, wenn ich lache” und das hymnische Mantra von “Radikale Passivisten”.

15 Song in 42 Minuten führen uns in die Welt der DONOTS, die sich auch nach Corona kaum verändert hat. “Solange wir uns haben” ist zwar nicht der Abschluss des Albums, klingt aber wie ein nostalgisches Fazit. Die besten Platten der DONOTS waren immer die, die man sich von A-Z auf einem Livekonzert vorstellen kann. Und unter dieser Prämisse ist “Heut ist ein guter Tag” vielleicht das beste Werk bislang.

LIVE – “Heut ist ein guter Tag” – Tour 2023

20.04.2023 Karlsruhe, Substage (ausverkauft)

21.04.2023 München, Backstage (ausverkauft)

22.04.2023 Wiesbaden Doppelshow (mittags), Schlachthof

22.04.2023 Wiesbaden Doppelshow (abends), Schlachthof

27.04.2023 Köln, Palladium (hochverlegt von E-Werk)

28.04.2023 Hamburg, Edel Optics Arena

29.04.2023 Berlin, Columbiahalle

01.11.2023 (CZ) Prag, Rockcafé

02.11.2023 (A) Wien, Arena

04.11.2023 (CH) Zürich, Dynamo

29.11.2023 Leipzig, Werk 2

(weitere Daten in Vorbereitung)

LIVE – Festival Sommer 2023

08.-10.06.2023 Merkers, Rock am Berg Open Air

08.-10.06.2023 (CH) Interlaken, Greenfield Festival

16.-18.06.2023 Scheeßel, Hurricane Festival

16.-18.06.2023 Neuhausen ob Eck, Southside Festival

24.06.2023 Münster, Vainstream Rockfest

03.-05.08.2023 Bonn, Green Juice Festival

10.-13.08.2023 Rothenburg o.d.T., Taubertal Festival

10.-13.08.2023 Püttlingen, Rocco del Schlacko

10.-13.08.2023 Eschwege, Open Flair Festival

14.09.2023 Hockenheimring, Glücksgefühle Festival

(weitere Daten in Vorbereitung)