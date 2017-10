VERÖFFENTLICHUNG » 06.10.2017

ARTIST » Elvis Presley

Noch steht die Halloween-Deko in den Läden, aber man kann sich ja schon mal Gedanken über das unvermeidbare Weihnachtsgeschäft machen, dass uns im Anschluss ins Haus steht. Diesmal gibt es sogar einen brandneuen Release von Elvis in neuem Sound.

Bereits zwei Alben gab es, die die Originalstimme des Kings mit dem gegenwärtigen Royal Philharmonic Orchestra verknüpfen. Nach „If I Can Dream“ und „The Wonder Of You“ sind es nun die unzähligen, von Presley eingesungenen Weihnachtsklassiker, die neu auf CD und auf Vinyl zu erwerben sind.

Auf „Christmas with Elvis and The Royal Philharmonic Orchestra“ sind Elvis Presleys beliebteste Interpretationen klassischer Weihnachtslieder versammelt, die ursprünglich auf den LPs „Elvis’ Christmas Album“ (1957) und „Elvis Sings the Wonderful World of Christmas“ (1971) zu hören waren.

Highlights? „White Christmas“ und „Silent Night“ klingen angenehm und warm. „Santa Claus Is Back In Town“ und „Winter Wonderland“ haben ordentlich Drive. Man kann sich getrost um Jahrzehnte zurück versetzen, die Stimme des Kings genießen und den kraftvollen Arrangements des Royal Philharmonic Orchestra lauschen. Winterstimmung im Anmarsch!

