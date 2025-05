Envy Of None "Stygian Wavz"

Es ist bereits das zweite Album der Supergroup ENVY OF NONE, das hier erscheint, mit dem Tiel „Stygian Wavz“, den man sich aber zunächst erschließen muss, da er auf der Albumhülle in englischer Lautschrift dargestellt ist. Hier zeigen sie, dass sie weit mehr sind als nur ein All-Star-Projekt. Die Band um Rush-Gitarrist Alex Lifeson, Bassist Andy Curran (Coney Hatch), Produzent Alfio Annibalini und Ausnahmesängerin Maiah Wynne hebt ihren atmosphärischen Alternative-Rock auf ein neues Level. Schon das Debütalbum ließ aufhorchen, doch der Nachfolger klingt wie ein Befreiungsschlag: experimenteller, selbstbewusster und emotional tiefgehend.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Der Titel stammt aus einem Gedicht von Ovid“, erzählt Alex. „Da ging’s um die stygischen Wellen am Tor zur Hölle – und manchmal fühlte sich das auch für uns so an. Wir sind alle gewachsen, nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich. Besonders bei Maiah sehe ich, wie sehr sie aufgeblüht ist. Für mich war Envy Of None wie ein Befreiungsschlag. Nach all den Jahren in einer superaktiven Band habe ich hier endlich loslassen können. Ich bin stolz auf meine Vergangenheit, aber ich habe mich davon gelöst. Hier bin ich einfach ein Musiker unter anderen, der glücklich ist, Musik zu machen.“

Maiah ergänzt: „Wir haben da eine ganz besondere Verbindung. Ich hab mich diesmal viel mehr reingehängt – auch, weil wir uns gegenseitig so sehr vertrauen. Wir haben einen Raum geschaffen, in dem man sich ausprobieren und ans Limit gehen kann.“

Die elf Tracks auf „Stygian Wavz“ sind intensiv, kraftvoll und emotional – Musik, die unter die Haut geht. Der Opener „Not Dead Yet“ ist ein düsterer Ohrwurm mit Funk-Gitarre, hymnischen Hooks und einem Hauch James Bond-Vibes – Alex’ eigene Worte. Andy brachte erste Lyrics-Ideen mit, die Maiah dann auf ihre ganz eigene Weise interpretiert hat. „Die Magie war, wie sie ihre eigene Perspektive reingebracht hat“, sagt Andy. Obwohl das Stück von einem erfahrenen Musiker geschrieben wurde, fand Maiah darin ihre ganz persönliche Geschichte als junge Frau in der Musikbranche wieder.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Ich bin 28, aber manchmal fühlt es sich an, als würde die Zeit rasen“, meint Maiah. „Gerade Frauen in der Musikszene stehen extrem unter Druck, ewig jung zu bleiben. Sobald man älter aussieht, ist man angeblich raus. Das finde ich ziemlich frustrierend. Unsere Antworten darauf stecken in den Songs.“

Die elf Tracks des Albums sind ein Soundtrip zwischen düsterem Funk, elektronischer Opulenz und sphärischen Balladen – immer getragen von Wynnes eindringlicher Stimme, die nicht nur textlich neue Perspektiven eröffnet. Songs wie „Under The Stars“ oder das grandiose Finale „Stygian Wavz“ beweisen, wie mutig die Band geworden ist. Mal klingt es nach Agententhriller, mal nach Sci-Fi-Epos – immer aber nach musikalischer Freiheit. Auch die Visualisierung der Videos folgt dieser Richtung und ist einfach großartig.

Alex Lifeson beschreibt das Projekt als persönliche Befreiung vom Rush-Erbe: „Ich bin nicht mehr der Typ von Rush – ich bin einfach Musiker in einer Band, die ich liebe.“ Und auch eine Tour scheint plötzlich möglich. Noch steht nichts fest, aber die Fantasie für eine visuelle und klangliche Liveshow ist geweckt. „Stygian Wavz“ ist kein Nebenprojekt, sondern ein echtes Statement – kraftvoll, kreativ und voller Seele.