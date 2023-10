Eric Fish "Untiefen"

„Untiefen“ ist das neue Album von Eric Fish (bürgerlich: Erik-Uwe Hecht), der den meisten als Frontmann von Subway To Sally bekannt sein dürfte. Auch als Solokünstler macht der Meisterbarde mittelalterlich angehauchte Musik, doch eher in Form eines Bänkelsängers als mit formidabler Rockband. Die Songs sind akustisch ausgerichtet und liefern erzählende Balladen, die manchmal auch wie Moritaten klingen. So schafft Eric Fish mit einfache Mitteln Musik, die unter die Haut geht, und zeigt sich dabei als astreiner Liedermacher.

Begleitet wird er von kleiner Bandbesetzung, zum Teil auch mit mehr oder weniger exotischen Instrumenten wie Bouzouki, Cinco, Harmonica und Akkordeon. Dabei spielt sich die Begleitung nie in den Vordergrund sondern lässt dem Sänger stets genügend Raum, um seine Botschaften an die Zuhörer*innen zu bringen. Das ist auch nötig, denn es sind sehr intensive, intime und tiefgründige Botschaften, die er für uns hat.

„Nur ein Traum“ erzählt von Naturgewalten und frommen Wünschen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“Stell dir vor“ spricht mit bitteren Worten von den Veränderungen, die ein Krieg mit sich bringt („Mord ist jetzt kein Mord mehr“). Mit einem Augenzwinkern stellt „Raus aufs Land“ die Vorzüge bzw. Nachteile von Stadt- und Landleben einander gegenüber. „Auf die Mütze“ erklärt den beherzten Rat, einfach mal für zwei Stunden die Klappe zu halten. „Einfach los“ besingt das Fernweh und „An den Ufern des Lebens“ das Wunder einer Geburt.

Mit sehr poetischen Worten beschreibt „Plusquamperfekt“ die Vergänglichkeit und mit „Junimond“ wird eins der schönsten Lieder von Rio Reiser als melancholische Pianoballade vertont – zum xten Mal, doch ich werde nie müde, diesen Song zu hören. Eric Fish singt von den tiefen Abgründen der Seele, vergisst aber nie, auch Aufbruchstimmung zu vermitteln. Rockig und zugleich einfühlsam mit rauer Stimme zeigt er sich als großer Liedermacher. „Untiefen“ ist ein Aufruf zum Nachdenken und Handeln. Eine musikalische Explosion voller Kraft und Leidenschaft, die man einfach nicht ignorieren kann.